Prototype: Kehrt Alex Mercer für ein neues Spiel zurück? Insider befeuert Gerüchteküche

Seit 2012 und der Veröffentlichung von „Prototype 2“ ist es um das Franchise von Activision still geworden. Doch aktuellen Gerüchten zufolge soll sich ein neues Spiel in der Entwicklung befinden, für das der bekannte Gestaltwandler Alex Mercer zurückkehren könnte.

Die „Prototype“-Reihe von Activision, die 2009 und 2012 zwei Open-World-Actionspiele hervorbrachte, dürfte mittlerweile wohl etwas in Vergessenheit geraten sein. Obwohl beide Titel von den Fans sehr positiv aufgenommen wurden, blieb der kommerzielle Erfolg der Fortsetzung hinter den Erwartungen des Publishers zurück.

Das Ergebnis: Entwicklerstudio Radical Entertainment, das mittlerweile geschlossen ist, wurde nach der Veröffentlichung von „Prototype 2“ stark verkleinert und primär für Support-Aufgaben anderer Activision-Projekte eingesetzt. Obwohl in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte um ein mögliches „Prototype 3“ kursierten, blieb eine Ankündigung aus. Doch nun befeuern neue Spekulationen um einen Nachfolger die Gerüchteküche, nachdem ein vermeintlicher Insider entsprechende Andeutungen gemacht hat.

Neues Prototype angeblich in Entwicklung

Laut einem Bericht von Insider Gaming hat sich ein Reddit-Nutzer namens Bigbyy zu Wort gemeldet und behauptet, Teil einer Testgruppe von Activision zu sein. Dieser Nutzer will jetzt Informationen aus einer aktuellen Fokusstudie des Publishers öffentlich gemacht haben. Demnach befinde sich angeblich ein neues „Prototype“ in der Entwicklung und auch die Rückkehr von Alex Mercer, dem Protagonisten des ersten Teils, sei vorgesehen.

Die geleakten Details deuten darauf hin, dass das Gameplay ähnlich wie in den Vorgängern auf dem „Gestaltwandeln und der Fähigkeit, sich in andere Personen zu verwandeln, um Gebiete zu infiltrieren“, basieren soll. Zudem wird spekuliert, dass New York erneut als Schauplatz dienen könnte. Um die Glaubwürdigkeit dieser Aussagen zu prüfen, kontaktierte Insider Gaming den Leaker. Dieser gab an, dass die Informationen aus einer YouGov-Umfrage stammen, für deren Teilnahme er eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen musste.

Dennoch ist es ratsam, diese Gerüchte mit einer Portion Skepsis zu betrachten, solange Activision keine offizielle Stellungnahme abgegeben hat. Insider Gaming selbst konnte die Aussagen des Leakers nicht weiter überprüfen, hält die Informationen jedoch für relevant genug, um darüber zu informieren.

Worum geht es in Prototype?

„Prototype“ wurde ursprünglich 2009 für die PS3, Xbox 360 und den PC veröffentlicht. Das Actionspiel lässt Spieler in die Rolle von Gestaltwandler Alex Mercer schlüpfen, der ohne Erinnerungen in einem Virus-verseuchten Manhattan versucht, seine übermenschlichen Kräfte zu neu zu entdecken und die Wahrheit hinter seiner Identität und dem Virusausbruch aufzudecken.

Das Gameplay bietet eine offene Spielwelt und schnelle, brutale Kämpfe sowie eine akrobatische Fortbewegung. Zudem verfügt Mercer über die einzigartige Kraft, seine Gegner zu konsumieren, wodurch er deren Aussehen, Erinnerungen und Fähigkeiten absorbieren kann.

2012 erschien „Prototype 2“ mit Sergeant James Heller als neuem Protagonisten. Seine Familie fiel dem Virusausbruch zum Opfer, weshalb Heller Rache an Alex Mercer sucht, den er dafür verantwortlich macht. Durch eine Infektion mit einem neuen, mutierten Virus entwickelt Heller ähnliche, aber erweiterte übermenschliche Fähigkeiten. Das Gameplay bietet die bekannten Elemente des Vorgängers, ergänzt um neue Kräfte.

2015 wurden zudem beide Spiele in Form des „Prototype Biohazard Bundle“ für die PlayStation 4 und Xbox One neu veröffentlicht.

