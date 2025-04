Star Wars Outlaws: Enthüllungstermin für zweiten Story-DLC steht – Teaser zeigt bekanntes Gesicht

Ubisoft hat den Termin für die Enthüllung des zweiten Story-DLCs „A Pirate’s Fortune“ für „Star Wars Outlaws“ bekannt gegeben. Die neue Erweiterung wird demnach im Rahmen der diesjährigen Star Wars Celebration in Japan ihre Premiere feiern.

Im November des vergangenen Jahres wurde mit „Wild Card“ der erste Story-DLC für „Star Wars Outlaws“ veröffentlicht. Im Rahmen der Erweiterung müssen Protagonistin Kay Vess und ihr Begleiter Nix ein hoch dotiertes Sabacc-Turnier infiltrieren und unter anderem gegen niemand geringeres als Lando Calrissian antreten. Nun steht in Kürze die Enthüllung der zweiten Erweiterung bevor.

Bereits die von Ubisoft im August 2024 vorgestellte Roadmap zum Action-Adventure enthüllte die Post-Launch-Pläne und bestätigte einen zweiten Story-DLC der den Titel „A Pirate’s Fortune“ tragen wird und dessen Veröffentlichung für das Frühjahr 2025 geplant ist. Jetzt steht fest, wann mit der Premiere der Erweiterung und handfesten Details zu rechnen ist.

„A Pirate’s Fortune“ wird auf der Star Wars Celebration 2025 vorgestellt

Wie die Verantwortlichen in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) bekannt gegeben haben, wird „A Pirate’s Fortune“ für „Star Wars Outlaws“ im Rahmen der diesjährigen Star Wars Celebration enthüllt. Das größte „Star Wars“-Fan-Treffen der Welt findet dieses Mal vom 18. bis zum 20. April in Japan statt. Und bereits am ersten Tag der Veranstaltung wird Ubisoft den Story-DLC enthüllen.

„Schaltet ein, um einen ersten Blick auf die Zukunft von Star Wars Outlaws zu werfen. Seid am 18. April bei der Star Wars Celebration dabei, um mehr zu erfahren“, heißt es in dem X-Beitrag, der zudem ein erstes Teaser-Bild enthält und ein bekanntes Gesicht zeigt: Honda Ohnaka. Der charismatische und gerissen Piratenkapitän mauserte sich vor allem aufgrund seiner Auftritte in den Zeichentrickserien „Clone Wars“ und „Rebels“ zum Fan-Liebling.

Kay Vess trifft auf Piratenkapitän Hondo Ohnaka

Im Rahmen der Enthüllung wird Ubisoft aller Voraussicht nach nicht nur weitere Details zum zweiten und finalen Story-DLC für „Star Wars Outlaws“ bekannt geben, sondern auch frische Gameplay-Szenen zeigen und einen Release-Termin nennen. Da die Erweiterung bislang für das Frühjahr 2025 geplant war, dürfte eine Veröffentlichung auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Bislang wurde die Handlung von „A Pirate’s Fortune“ nur kurz beschrieben: „Der Ruf der Trailblazer eilt Kay voraus, als sie auf den erfahrenen Piraten Hondo Ohnaka trifft, der mit einer skrupellosen Piratenbande alte Rechnungen begleichen will.“ Übrigens wird der „Outlaws“-DLC nicht die einzige Enthüllung eines „Star Wars“-Videospiels auf der Star Wars Celebration sein: Auch das neue „Star Wars“-Strategiespiel von Respawn Entertainment wird auf dem Event seine Premiere feiern.

„Star Wars Outlaws“ ist seit dem 27. August 2024 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Das Action-Adventure hatte zum Release einen schweren Stand, doch Entwickler Massive hat in den Wochen und Monaten nach der Veröffentlichung auf Grundlage des Feedbacks kräftig nachgebessert und zahlreiche Updates veröffentlicht, die ein angenehmeres Gameplay ermöglicht haben. Zuletzt ist im Februar der Patch 1.5.1 erschienen, der unter anderem die Darstellung auf der PS5 Pro verbessert.

