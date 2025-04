Xbox Game Showcase 2025: Diese 5 Spiele sollen gezeigt werden – Leak

Mit dem Ende der E3 hat Geoff Keighleys Summer Game Fest erfolgreich einen Großteil der entstandenen Lücke gefüllt, die die traditionsreiche Veranstaltung in Los Angeles hinterließ. Auch in diesem Sommer dürfen sich Gaming-Fans wieder auf das Event freuen, das traditionell mit zahlreichen Ankündigungen, Trailer-Premieren und Präsentationen aufwartet.

Im Rahmen des Summer Game Fest finden zudem auch andere wichtige Events statt. So wird Microsoft dieses Jahr erneut das große Xbox Games Showcase am selben Wochenende veranstalten. Der Xbox-Hersteller hat bereits eine Vielzahl von Enthüllungen seiner eigenen Studios sowie von Partnern in Aussicht gestellt. Und einem bekannten Leaker zufolge sollen schon jetzt fünf Spiele feststehen, die auf dem Event präsentiert werden.

Leaker ist sich sicher: Diese Titel werden auf dem Xbox Game Showcase präsentiert

Wie der gut informierte Branchenkenner eXtas1s in seinem neuesten YouTube-Video enthüllt hat, habe er von gleich fünf Spielen gehört, die auf dem Xbox Game Showcase 2025 vertreten sein werden. Allerdings sollten die Nennungen mit Vorsicht genossen werden, da es nicht um offizielle Angaben handelt. Der Leaker ist jedoch davon überzeugt, dass die „Gears of War Collection“, „Hollow Knight: Silksong“, „Minecraft Dungeons 2“, „Ninja Gaiden 4“ und das Remake von „Persona 4“ gezeigt werden.

Eine ziemlich sichere Nummer scheint in jedem Fall „Ninja Gaiden 4“ zu sein, nachdem das Action-Adventure von Team Ninja und PlatinumGames im Januar auf der Xbox Developer Direct angekündigt wurde und Release für den Herbst 2025 angesetzt ist. Und auch ein Auftritt von „Hollow Knight Silksong“ gilt als sehr wahrscheinlich: Der letzte Trailer zum sehnlichst erwarteten Metroidvania wurde ebenfalls auf einem Xbox Showcase gezeigt und die Veröffentlichung ist für dieses Jahr geplant – Gerüchten zufolge bereits im Juni.

Als Nächstes steht „Minecraft Dungeons 2“ im Raum, dessen Ankündigung angesichts des jüngsten Erfolgs des „Minecraft“-Films durchaus realistisch erscheint. Ungewissheit herrscht hingegen bezüglich der „Gears of War Collection“ und der „Persona 4“-Neuauflage. Die Gerüchte um die Spielesammlung, die den Third-Person-Shooter erstmals auf die PS5 bringen soll, verdichten sich seit einiger Zeit, zuletzt wurde sogar ein Release im August 2025 gehandelt. Dennoch sind die Chancen hier nicht ganz so hoch, wie bei den anderen Titeln.

Ähnliches gilt für ein Remake von „Persona 4“. Auch hier gab es in jüngster Vergangenheit vermehrt Gerüchte. Da „Persona 3 Reload“ ebenfalls vor zwei Jahren im Rahmen eines Xbox Games Showcase angekündigt wurde, erscheint eine Präsentation logisch. Dennoch bleibt abzuwarten, ob beide Titel tatsächlich Teil des diesjährigen Showcase sein werden.

Die Auflösung aller Spekulationen erfolgt am 8. Juni 2025 um 19 Uhr unserer Zeit, wenn das Xbox Games Showcase 2025 startet. Unmittelbar im Anschluss dürfen sich Fans zudem auf eine Direct-Präsentation freuen, die detailliertere Einblicke in Bethesdas kommendes Sci-Fi-Rollenspiel „The Outer Worlds 2“ gewähren wird. Microsoft überträgt das Doppel-Event wie gewohnt live auf allen gängigen Streaming-Plattformen.

