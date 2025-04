Yu-Gi-Oh!: Blue-Eyes, Fiendsmith, Fuwalos & mehr in der Quarter Century Stampede, dem besten Set 2025!

Die großen Feierlichkeiten zum 25. Jubiläum des „Yu-Gi-Oh!“-Sammelkartenspiels neigen sich langsam ihrem Ende entgegen, doch mit der „Quarter Century Stampede“ hat Konami noch einmal ein aus allen Nähten platzendes Set zusammengestellt! Darüber hinaus bietet sich euch hier zum vorletzten Mal die Gelegenheit, einige eurer Lieblingskarten als Quarter Century Secret Rare zu ziehen. Insgesamt umfasst das neue Set etwas mehr als 300 (!) Karten.

Wie bei den beiden Rarity Collections sowie der Quarter Century Bonanza besteht auch die Stampede aus zwei Kartenpools: Einem Turnierpool und einem Nostalgie-Nachdruck-Pool. Ersterer beinhaltet Meta-relevante Karten, unter anderem sehnsüchtig herbeigesehnte Reprints von Fiendsmith (Deutsch: Unterweltlerschmied) oder auch der Handtrap Fuwalos. Letzterer bietet euch verschiedene ikonische Karten, etwa Blue-Eyes (Deutsch: Blauäugiger W. Drache).

Dringend benötigte Reprints und die volle Ladung Nostalgie

Mit der „Quarter Century Stampede“ erhalten einige stark nachgefragte „Yu-Gi-Oh!“-Karten endlich (wieder) wichtige Reprints. Gerade im Falle von Staples, also Karten, die in quasi jedem Turnierdeck gespielt werden, sind diese immer willkommen. Hierzu zählen unter anderem Klassiker wie Aschenblüte & Freudiger Frühling, Geisteroger und Schneehase sowie die just erwähnte, noch relativ junge Handtrap Mullreizendes Fuwalos.

Darüber hinaus erhalten verschiedene Fiendsmith-Karten erstmals Nachdrucke. Insbesondere über die Neuauflage von Unterweltlerschmied Graveur dürften sich viele „Yu-Gi-Oh!“-Spielerinnen und -Spieler freuen, immerhin ist diese aus vielen aktuellen Decks kaum mehr wegzudenken. Des Weiteren bekommen die enorm spielstarken XYZ-Monster Göttliches Arsenal AA-ZEUS – Himmelsdonner und Super-Sternenschlächter TY-PHON – Himmelskrise Reprints.

Sammler dürfen sich indes darüber freuen, dass gleich mehrere beliebte „Yu-Gi-Oh!“-Karten in der „Quarter Century Stampede“ alternative Artworks erhalten. Unter anderem erstrahlen, ikonische Monster wie der Dunkle Magier oder auch der Blauäugige W. Drache in neuem Glanz. Außerdem erhalten populäre Karten wie Diabellstar die schwarze Hexe, Effektverschleierin, Himmelsjäger-Ass – Raye und Lady Labrynth von der Silberburg neue Artworks.

Einige weitere Karten aus dem Nostalgie-Nachdruck-Pool möchten wir ebenfalls nicht unerwähnt lassen. Zu den weiteren Highlights hieraus zählen Buster-Klingenkämpfer, Dunkles Magier-Mädchen, Finsterer Rebellions-Xyz-Drache, Maxx „C“, Rotäugiger schwarzer Drache sowie die legendären drei ägyptischen Götterkarten Obelisk, Ra und Slifer.

Konami war so freundlich, uns ein „Quarter Century Stampede“-Display zuzuschicken. Zu unseren besten Nostalgie-Pool-Pulls gehören sicherlich absolute Klassiker wie der Dunkle Magier, Dunkles Magier-Mädchen, Blauäugiger W. Drache und Rotäugiger schwarzer Drache mit alternativen Artworks. Weitere Highlights sind Mullreizendes Fuwalos, Unterweltlerschmied Graveur, Sternenschlächter TY-PHON sowie verschiedene Quarter Century Secret Rares.

„Yu-Gi-Oh! Quarter Century Stampede“ ist seit dem 10. April 2025 erhältlich.

