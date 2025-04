Assassin’s Creed Shadows: Vorteile des Jobs – Entwickler verewigt seine Katze im Spiel

In „Assassin’s Creed Shadows“ können die Spieler einige Tiere entdecken. Mindestens eines davon gibt es auch im wirklichen Leben, wie nun ein Entwickler verriet.

In „Assassin’s Creed Shadows“ erleben die Spieler in den Rollen von Naoe und Yasuke allerhand Abenteuer im feudalen Japan. Erkunden sie neben ihren Aufträgen als Assassine die Welt, treffen sie darüber hinaus auch auf jede Menge Tiere, die sich frei durch die Gegend bewegen, darunter Katzen, Hunde und weitere flauschige Kreaturen.

Die Viecher haben eigentlich keinen Nutzen, sind aber ganz nett anzusehen. Wie nun verraten wurde, hat ein Entwickler die Gelegenheit beim Schopf gepackt und seine eigene Katze in „Assassin’s Creed Shadows“ verewigt.

Es ist aber nicht die erste reale Katze

Nik Pantis gab nun über Twitter an, dass er sein Kätzchen Ghost in das Assassinen-Spiel schmuggelte. Pantis war als Production Manager an „Assassin’s Creed Shadows“ beteiligt.

Auf der Social Media-Plattform zeigte er Bilder seiner Katze im Spiel sowie im echten Leben. Die weiße Katze treibt in „Assassin’s Creed Shadows“ als Bakeneko ihr Unwesen, ein seltener Kaibyō, eine Art Geisterkatze. Bakeneko gehören zu den sogenannten Yōkai, Figuren des japanischen Volksglaubens, die mit unerklärlichen Phänomenen in Verbindung gebracht werden.

Ghost ist jedoch nicht die erste reale Katze, die ihren Weg in einen „Assassin’s Creed“-Titel fand. In dem 2023 erschienenen „Assassin’s Creed Mirage“ traf man auf das Haustier eines Fans, das das Logo der beliebten Assassinen-Reihe als Fellzeichnung auf der Nase trug. Der Fan zeigte das Bild seiner Katze, nachdem diese leider verstorben war.

Spiel erhält seinen ersten Award

Kürzlich konnte sich „Assassin’s Creed Shadows“ seinen ersten Award abholen. Der offizielle PlayStation Blog ruft seine Leser am Ende jedes Monats zur Abstimmung für das beste neue Spiel auf. Im vergangenen März wurde dem neuesten Spiel von Ubisoft diese Ehre zuteil.

Darüber hinaus hat „Assassin’s Creed Shadows“ vor wenigen Tagen Update 1.0.2 erhalten. Die Aktualisierung bringt eine ganze Reihe an Bugfixes und Veränderungen mit. Besitzer einer PlayStation 5 Pro dürfen sich darüber hinaus auch über ein verbessertes Raytracing freuen. Dazu gibt es nun die automatische Straßenverfolgung auf einem Pferd. Dies war einer der Punkte, den sich die Spieler häufig gewünscht hatten.

Quelle: Insider Gaming, Eurogamer

