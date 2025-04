Mit PS5-Pro-Support im Sale: Düsteres Soulslike sinkt im PSN auf den bisherigen Bestpreis

In dieser Woche startete Sony im PlayStation Store einen weiteren umfangreiche Sale. Mehr als 2.000 Spiele, DLCs oder Erweiterungen sinken im Preis.

Darunter das düstere Soulslike „Lords of the Fallen“, das in gleich zwei Versionen zum bisherigen Bestpreis erworben werden kann. Den Anfang macht die Standard Edition. Ihr Preis sinkt im aktuellen Sale um 72 Prozent von 69,99 Euro auf 19,59 Euro. Hinzukommt die Deluxe Edition, die ihr euch für 24,79 Euro statt 79,99 Euro sichern könnt. Eine Ersparnis von 69 Prozent.

Zu den zusätzlichen Inhalten der Deluxe Edition gehören eine weitere Klasse in Form des Dunklen Kreuzritters, ein Rüstungs- und Waffen-Set, ein rund 100 Seiten umfassendes digitales Artbook oder der Soundtrack.

Wer „Lords of the Fallen“ bereits besitzt und auf die Deluxe-Edition upgraden möchte, spart aktuell ebenfalls Geld, da der Preis des Deluxe Upgrades um 72 Prozent auf 5,59 Euro reduziert wurde.

Beweist euch in einer Zeit grausamer Tyrannei

Spielerisch wandelt „Lords of the Fallen“ auf den Pfaden klassischer Soulslike-Abenteuer und verfrachtet euch in eine düstere Welt, in der die Auferstehung des grausamen Dämonengottes Adyr unmittelbar bevorsteht. Als einer der sagenumwobenen Dunklen Kreuzritter reist ihr durch sowohl durch die Reiche der Lebenden als auch die Welt der Toten.

Genretypisch stellt ihr euch knackigen Bosskämpfen und greift dabei auf ein mehr als 100 Waffen bestehendes Arsenal zurück.

Dank des Online-Coops ist es in „Lords of the Fallen“ möglich, die Kampagne zusammen mit anderen Spielern zu bestreiten. „Ihr könnt gemeinsam so lange erkunden, wie ihr es wünscht, und dabei Vigor (XP), Waffen und/oder Ausrüstung sammeln, die Feinde fallen lassen, und diese dann mit in deine Welt (dein Spiel) zurückbringen“, erklären die Entwickler.

Im November 2024 veröffentlichte CI Games das Update 1.6, mit dem „Lords of the Fallen“ für die PS5 Pro optimiert wurde. Auf Sonys neuer Konsole bietet das Action-Rollenspiel technische Verbesserungen wie eine 40 Prozent höhere Pixeldichte oder stabilere Framerates.

Weitere Details zu den Optimierungen auf der PS5 Pro findet ihr hier.

