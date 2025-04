Call of Duty 2025: Black Ops 7 im Anflug? Leaker packt über Kampagne, Multiplayer & Zombies aus

Call of Duty 2025:

Noch steht die offizielle Bestätigung für das diesjährige „Call of Duty“ aus, doch laut einem Leaker soll es sich um „Black Ops 7“ handeln. Zudem hat der vermeintliche Insider Details zur Kampagne sowie zum Multiplayer- und Zombie-Modus preisgegeben.

Seit der Veröffentlichung von „Call of Duty 2“ im Jahr 2005 bringt Publisher Activision jährlich einen neuen Ableger der Shooter-Reihe heraus. Nach „Call of Duty: Black Ops 6“ im vergangenen Jahr steht somit auch für 2025 eine Neuerscheinung an, deren offizielle Ankündigung allerdings noch aussteht.

In den letzten Wochen und Monaten verdichteten sich jedoch die Gerüchte um ein weiteres „Black Ops“-Spiel – angeblich eine direkte Fortsetzung des 2012 erschienenen zweiten Teils. Nun will ein vermeintlicher Leaker etliche Details zum diesjährigen „Call of Duty“ enthüllt haben, die sich mit den bisherigen Spekulationen teilweise decken.

Das soll die Kampagne von Black Ops 7 angeblich bieten

Die Infos (via Insider Gaming) stammen vom Reddit-Nutzer Bigbyy, der laut eigenen Angaben Teil einer Studiengruppe von Activision ist, die zur Interessen- und Feedbackmessung dient. Demnach soll es sich bei „Call of Duty 2025“ um „Black Ops 7“ handeln, dessen Geschichte im Jahr 2035 angesiedelt ist und eine direkte Fortsetzung von „Black Ops 2“ darstellt. Zudem sollen die bekannten Protagonisten David Mason und Frank Woods zurückkehren.

Wie schon in „Black Ops 3“ soll die Kampagne des kommenden Shooters außerdem auch einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler bieten. Darüber hinaus wird spekuliert, dass eine groß angelegte Open-World-Karte namens „Avalon“ Bestandteil der Story sein wird. Auch das im letzten Jahr mit „Black Ops 6“ eingeführte Omni-Movement, inklusive der Möglichkeit des Wall-Runnings, soll wieder mit von der Partie sein.

64-Spieler-Multiplayer und riesige Zombie-Karte?

Neben der Kampagne enthüllte der Leaker auch Details zum Zombie-Modus von „Black Ops 7“: Die bekannte Crew aus „Black Ops 2“ soll als Multiversum-Version zurückkehren, und es wird ein Remake der Karte „TranZit“ geben. Der Modus soll zukünftig rundenbasiert sein und zudem eine Schwierigkeitsauswahl, ein „Wunderfahrzeug“, einen stärkeren Story-Fokus sowie die „größte rundenbasierte Karte aller Zeiten“ bieten.

Im Multiplayer-Modus von „Black Ops 7“ soll hingegen ein 32-gegen-32-Spielermodus verfügbar sein. Zudem sollen einige beliebte Karten als Remakes im japanischen Stil des Jahres 2035 zurückkehren. Das bekannte Fortschrittssystem soll auf alle Elemente ausgeweitet werden, inklusive Granaten, Abschussserien und Perks. Erfreulich für Spieler von „Black Ops 6“: Der bisherige Multiplayer-Fortschritt kann übernommen werden.

Da die Informationen des Leakers, der auch angebliche erste Details zu einem neuen „Prototype“ verbreitete, bisher unbestätigt bleiben, ist jedoch Vorsicht bei der Bewertung der vermeintlichen Details geboten. Möglicherweise bringt das diesjährige Xbox Game Showcase am 8. Juni 2025 Klarheit, in dessen Rahmen das nächste „Call of Duty“ angekündigt werden könnte.

Weitere Meldungen zu Call of Duty 2025.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren