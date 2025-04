Death Stranding 2: Bosskämpfe zu schwer? Kojima enthüllt neue Mechanik

In der aktuellen Ausgabe seines Podcasts enthüllte Hideo Kojima eine neue Mechanik von "Death Stranding 2: On the Beach". Diese dreht sich um die Bosskämpfe und die Möglichkeit, die Auseinandersetzungen zu umgehen.

In seinem Podcast sprach Hideo Kojima in dieser Woche ausführlich über die Arbeiten an „Death Stranding 2: On the Beach“. Unter anderem bestätigte die japanische Designer-Legende, dass die Entwicklung des Nachfolgers zu rund 95 Prozent abgeschlossen ist.

Der geplanten Veröffentlichung Ende Juni dürfte damit nichts mehr im Wege stehen. Ein weiteres Thema, das Kojima ansprach, waren die Bosskämpfe des zweiten Teils. Wie er erklärte, setzt das Entwicklerteam auf eine neue Mechanik, die es den Spielern auf Wunsch ermöglicht, Bosskämpfen aus dem Weg zu gehen.

Eine Funktion, von der vor allem jene Spieler profitieren dürften, denen ein bestimmter Boss zu schwer ist. Doch wie funktioniert das System in der Praxis?

Visual-Novel-Funktion liefert alle wichtigen Infos

Sollten die Spieler einem Boss unterliegen und keine Lust haben, den Kampf erneut in Angriff zu nehmen, können sie die Auseinandersetzung einfach überspringen. Wer diesen Weg wählt, muss aber nicht befürchten, wichtige Elemente der Handlung zu verpassen.

Dank einer integrierten „Visual Novel“-Funktion erhalten die Spieler trotzdem alle relevanten Informationen über den jeweiligen Boss und dessen Hintergrundgeschichte.

Ein Blick in die sozialen Medien und internationale Gaming-Foren zeigt allerdings: An der neuen Mechanik scheiden sich die Geister. Ein Teil der Community begrüßt die Funktion und sieht darin eine willkommene Hilfe für weniger erfahrene Spieler, denen so die Möglichkeit geboten wird, „Death Stranding 2: On the Beach“ zu erleben, ohne sich mit schwierigen Bosskämpfen auseinandersetzen zu müssen.

Auf der anderen Seite liefert die Mechanik neue Argumente für jene, die kritisieren, dass Videospiele heutzutage zunehmend einfacher werden und kaum noch echte Herausforderungen bieten.

Wann erscheint Death Stranding 2?

„Death Stranding 2: On the Beach“ befindet sich exklusiv für die PS5 in Entwicklung und erscheint am 26. Juni 2025. Wie bereits vor einigen Wochen angekündigt, wird der Nachfolger in mehreren Editionen erhältlich sein.

Die Standardversion von „Death Stranding 2: On the Beach“ wird zum Preis von 79,99 Euro angeboten. Hinzu kommt die Digital Deluxe Edition für 89,99 Euro, die unter anderem zusätzliche Kampfskelette sowie einen 48-stündigen Vorabzugriff auf das Spiel enthält.

Sammler kommen mit der umfangreich ausgestatteten Collector’s Edition auf ihre Kosten: Diese beinhaltet exklusive Inhalte wie eine 15-Zoll große Magellan-Man-Statue, hochwertige Kunstkarten und einen persönlichen Brief von Hideo Kojima.

Allerdings hat diese Sonderedition auch ihren Preis: Für die Collector’s Edition werden 249,99 Euro fällig.

