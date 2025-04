Marathon: Details zu Runner-Klassen, Maps und Fraktionen – Solo-Spiel bestätigt

Bungie gewährt einen tiefen Einblick in den Extraction-Shooter “Marathon". Mit an Bord sind individuelle Runner-Klassen, ein Fraktionssystem und dynamische Missionen auf Tau Ceti IV.

Mehr als zwei Jahrzehnte nach der letzten Veröffentlichung eines “Marathon”-Titels entwickelt Bungie die Reihe als Extraction-Shooter weiter. Die Neuinterpretation spielt erneut auf Tau Ceti IV – einer verfallenen Kolonie mit dunklen Geheimnissen.

Spieler übernehmen die Rolle kybernetischer Söldner und begeben sich in Dreier-Teams auf riskante Missionen – mit dem Ziel, wertvolle Ausrüstung zu bergen und lebend zu entkommen. Neben dem Teamspiel steht auch eine Solospieloption zur Verfügung.

Runner: Klassen und individuelle Spielweise

Der Fokus von „Marathon“ liegt auf den sogenannten Runnern. Es sind Menschen, die ihr Bewusstsein in biosynthetische Körper übertragen haben. Diese kybernetischen Hüllen verfügen über spezifische Fähigkeiten und Werte, die sich in vier bislang bestätigte Klassen aufteilen.

Zum Start sollen insgesamt sechs Klassen zur Verfügung stehen, zwei davon wurden bislang nicht enthüllt.

Bestätigte Runner-Klassen:

Locus: Eine Art Frontsoldat, der sich für eine aggressive Spielweise und Kontrolle des Schlachtfelds eignet, aber Schwächen bei der Defensive hat.

Eine Art Frontsoldat, der sich für eine aggressive Spielweise und Kontrolle des Schlachtfelds eignet, aber Schwächen bei der Defensive hat. Blackbird: Aufklärer mit Sensorik zur Feindidentifikation und Unterstützung des Teams durch strategische Informationen.

Aufklärer mit Sensorik zur Feindidentifikation und Unterstützung des Teams durch strategische Informationen. Glitch: Schnelle Saboteurin mit Fokus auf Mobilität, Positionswechsel und Unruhe im gegnerischen Team.

Schnelle Saboteurin mit Fokus auf Mobilität, Positionswechsel und Unruhe im gegnerischen Team. Void: Tarnungsexperte mit aktiver Tarnung und Rauchgranaten. Nutzt Verwirrung und schnelle Rückzüge als Spielprinzip – also Hit-and-Run-Taktiken.

Die Klassen lassen sich durch Beute aus Einsätzen individuell weiterentwickeln. Implantate, Ausrüstungs-Upgrades und Prestige-Items erlauben es, die Spielweise an persönliche Präferenzen anzupassen.

„Es gibt auch seltene Items, die wirklich Grenzen verschieben, Prestige-Kerne zum Beispiel. Glitch hat einen, der ihren Doppelsprung zum Dreifachsprung aufwertet, was die Beweglichkeit in der Luft stark erweitert“, erklärte Kevin Yanes, Senior Design Lead hinter „Marathon“.

Bungie betont, dass sich jede Runner-Klasse nicht nur in Aussehen und Fähigkeiten, sondern auch in Spieltempo und taktischer Rolle unterscheidet.

Fraktionen, Belohnungen und Fortschritt

Neben der individuellen Entwicklung der Runner spielt das Fraktionssystem in „Marathon“ eine tragende Rolle. Runner können sich verschiedenen Fraktionen anschließen, die sie unter anderem mit Missionsboni unterstützen. Auch nach einem gescheiterten Einsatz bleiben Spieler nicht zurück: Fraktionen statten Runner mit einer grundlegenden Ausrüstung aus und motivieren sie so zur schnellen Rückkehr in das Spiel.

Diese Mechanik von „Marathon“ sorgt dafür, dass das Risiko des permanenten Ausrüstungsverlusts durch eine motivierende Progression abgefedert wird. Gleichzeitig bleibt das Spielprinzip eines Extraction-Shooters mit hohem Risiko erhalten: Wer stirbt, verliert seine Ausrüstung, wer überlebt, behält die Beute.

Funktionen des Fraktionssystems:

Ausrüstungspatenschaften: Fraktionen stellen Runnern nach Verlusten neue Ausrüstung zur Verfügung.

Fraktionen stellen Runnern nach Verlusten neue Ausrüstung zur Verfügung. Rufsystem: Erhöhter Ruf innerhalb einer Fraktion führt zu besseren Belohnungen, exklusiven Gegenständen und Boni.

Erhöhter Ruf innerhalb einer Fraktion führt zu besseren Belohnungen, exklusiven Gegenständen und Boni. Langzeitbindung: Die Wahl einer Fraktion beeinflusst die Entwicklung des Charakters über viele Einsätze hinweg.

Bisher hat Bungie sechs Fraktionen enthüllt: Cyberacme, Arachne, Sekiguchi, MIDA, Traxus und NuCal. Erwähnenswert ist außerdem: Bestimmte Fraktionsverträge sind an einzelne Karten gekoppelt. Dieses System soll verhindern, dass sich das Spielgeschehen dauerhaft auf wenige bevorzugte Karten konzentriert und andere in den Hintergrund geraten.

Zum Launch gibt es drei Maps

Die Kenntnis der spezifischen Gegebenheiten und Strukturen der Einsatzorte auf Tau Ceti IV wird maßgeblich zum Erfolg einer Crew beitragen.

Für den bevorstehenden Alpha-Test von “Marathon” stehen zwei Karten zur Verfügung:

Perimeter: Ein bewaldetes Areal, das für Einsätze mit fünf Crews (insgesamt bis zu15 Spieler) ausgelegt ist.

Ein bewaldetes Areal, das für Einsätze mit fünf Crews (insgesamt bis zu15 Spieler) ausgelegt ist. Dire Marsh: Ein weitläufigeres Schlachtfeld, das sechs Crews (bis zu 18 Spieler) gleichzeitig aufnehmen kann.

Zum offiziellen Launch von „Marathon“ im September wird zudem die Karte „Outpost“ enthalten sein – ein Areal mit beengtem Raumlayout, das intensive Gefechte auf engem Terrain ermöglichen soll.

Eine weitere Karte, die auf dem UESC-Marathon-Schiff spielt, befindet sich aktuell in Entwicklung und soll im Rahmen eines späteren Updates nachgeliefert werden. Bungie verspricht hier ein völlig anderes Spielerlebnis mit „raidähnlichen Mechanismen“.

Solo-Spieler werden ebenfalls angesprochen

Neben dem kooperativen Spiel mit bis zu drei Spielern pro Team unterstützt “Marathon” auch Solo-Partien und Duos. Hierzu muss beim Matchmaking das automatische Auffüllen deaktiviert werden.

Die Spielwelt wird durch dynamische Wettereffekte, wechselnde Missionsbedingungen und saisonale Inhalte erweitert. Das Live-Service-Modell sieht Community-Events, Ranglisten und storybasierte Updates vor. Alle drei Monate wird die Saison zurückgesetzt. Neue Saisons bringen Zonen-Updates, Runner, Waffen, Events und Story-Highlights mit sich.

Bungie setzt bei der Entwicklung von „Marathon“ auf eine enge Zusammenarbeit mit der Community. Frühe Prototypen wurden bereits getestet, Spielerfeedback floss direkt in das Spieldesign ein. Der Fokus liege letztlich auf Fairness und planbarer Strategie. Das langfristige Ziel: eine Spielwelt, in der nicht nur Geschichten erzählt, sondern durch die Spieler selbst weiterentwickelt werden.

“Marathon” erscheint am 23. September 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Ein geschlossener Alpha-Test ist vor der Veröffentlichung geplant. Teilnehmende Spieler müssen jedoch ein NDA unterzeichnen.

Weitere Meldungen zu Marathon.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren