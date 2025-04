Marathon: Fokus auf PvP oder PvE? Laut Bungie wird es kein Destiny 3

2023 wurde mit „Marathon“ erstmals das neue Projekt von Entwickler Bungie angekündigt, nachdem das Studio hinter „Destiny“ im Jahr zuvor von Sony übernommen wurde. Und am gestrigen Abend feierte der Extraction-Shooter seine Gameplay-Premiere.

So präsentierten die Verantwortlichen im Zuge eines Live-Showcase erste Spielszenen, kündigten eine geschlossene Alpha-Phase an und enthüllten den Release-Termin. Doch positioniert sich der Shooter jetzt als PvP-Erlebnis oder kommen auch Fans von PvE-Spielen auf ihre Kosten? Darüber sprach jetzt der verantwortliche Game Director Joe Ziegler.

Marathon rückt das PvP-Erlebnis in den Mittelpunkt

Wie Ziegler im Interview mit GamesRadar zunächst deutlich machte, möchte man mit „Marathon“ nicht etwa „Destiny“ ersetzen. Zudem gebe es „einige Unterschiede“ zwischen den beiden Titeln. Demnach werden Spieler von „Destiny“ mit dem kommenden Extraction-Shooter nicht zwangsläufig glücklich werden. „Wenn ihr Destiny-Spieler seid und euch überhaupt nicht für PvP interessiert, ist das wahrscheinlich nichts für euch, denn es wird PvP-Interaktionen geben“, so Ziegler. „Irgendwann wird euch ein anderer Spieler begegnen und euch erschießen.“

Er ergänzte: „Ich denke, wenn ihr nur auf der Suche nach PvE-Erlebnissen seid, ist Marathon definitiv nicht das richtige Spiel für euch. […] Wir können mit gutem Gewissen sagen: Ja, das ist kein Spiel für jedermann. Wenn ihr PvP-Erlebnisse mögt, insbesondere in Sandbox-Umgebungen, dann wird euch das wahrscheinlich gefallen.“

Allerdings musste der Game Director auch zugeben, dass „Destiny“-Spieler in „Marathon“ womöglich „einen gewissen Vorteil“ haben könnten, da „unsere Waffensysteme tendenziell etwas ähnlich sind“. Dennoch gebe es „gerade genug Veränderung, dass man meiner Meinung nach auch einiges davon neu lernen muss“.

„Wir erwarten nicht, dass Marathon zu Destiny 3 wird.“

Im weiteren Verlauf des Gesprächs betonte Ziegler: „Wir erwarten nicht, dass Marathon zu Destiny 3 wird. Unser Ziel ist nicht, ein neues Produkt zu schaffen, das Destiny 2 ersetzt. Wir glauben an die Zukunft von Destiny 2 und das Team arbeitet intensiv daran, die Bedürfnisse der Spieler zu verstehen. Aber wenn du Destiny magst und auch PvP-Sandbox-Erlebnisse in anderen Spielen genießt, dann könnte Marathon etwas sehr Aufregendes für dich sein.“

In „Marathon“ treten Spieler als Läufer in Dreierteams in futuristischen Umgebungen gegeneinander an, um wertvolle Ressourcen zu bergen und zu extrahieren und so ihre Charaktere weiterzuentwickeln. Geschwindigkeit, Präzision und Taktik bilden die Grundpfeiler des Gameplays, wobei Bungie großen Wert auf ein ausbalanciertes Spielerlebnis legt. Dabei stehen sechs verschiedene Läufertypen mit individuellen Fähigkeiten zur Auswahl.

„Marathon“ erscheint am 23. September 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Bereits vom 23. April bis zum 4. Mai findet ein geschlossener Alpha-Test statt, für den sich interessierte Spieler ab sofort über Discord anmelden können, indem sie den Befehl /alpha in einem der Spielkanäle eingeben. Bungie weist jedoch darauf hin, dass der Test primär für Nordamerika geplant ist und es außerhalb dieser Region zu Einschränkungen kommen kann. Zudem sind PlayStation-Codes auf Nord- und Südamerika beschränkt.

