Marathon: Zugänglichkeit als Schlüssel? Wie Bungie sich von der Konkurrenz abheben will

Obwohl Extraction-Shooter bisher nicht die Popularität von Battle-Royale-Spielen erreicht haben, gewinnen sie zunehmend an Beliebtheit. Besonders die Kombination aus intensivem PvPvE-Gameplay und dem Nervenkitzel, bei Verlust seine Beute zu riskieren, übt eine besondere Anziehungskraft auf viele Spieler aus.

Vor diesem Hintergrund wittern einige Entwickler die Chance, nach dem Battle-Royale-Boom die nächste Ära der Multiplayer-Shooter einzuläuten. Auch Bungie strebt mit „Marathon“ eine bedeutende Rolle in diesem Bereich an, muss sich jedoch gegen Konkurrenten wie „Escape from Tarkov“ oder „Hunt: Showdown“ behaupten. Wie man sich dennoch abheben will, verriet Game Director Joe Ziegler jetzt in einem Interview.

Bungie plant das Extraction-Genre einladender zu gestalten

Dass Extraction-Shootern der große Durchbruch bisher verwehrt blieb, liegt unter anderem am oft hohen Schwierigkeitsgrad und vergleichsweise komplexen Mechaniken. Genau hier will Bungie mit „Marathon“ ansetzen. Wie Ziegler im Gespräch mit GamesRadar erläuterte, möchte man Spieler ansprechen, die das Genre nur ausprobiert, aufgrund des typischen Spielablaufs bislang aber auf einen vollständigen Einstieg verzichtet haben.

„Wir sehen eine riesige Chance darin, all jene anzusprechen, die Extraction-Shooter bereits ausprobiert und deren Möglichkeiten erkannt haben, aber an den oft umständlichen und unnötigen Elementen gescheitert sind“, so Ziegler. „Unser Ziel ist es, das Genre für diese Gruppe einladender zu gestalten, damit sie diese Hürden überwinden und schneller und intensiver die Überlebensgeschichte erleben können.“

„Alles, was sie sich von einem Extraction-Shooter in Bezug auf Nervenkitzel und Überlebensaspekte wünschen, soll direkt zugänglich sein, ohne dass sie sich in komplizierte neue Spielmechaniken einarbeiten müssen“, erklärte der Game Director abschließend.

„Das ist das Markenzeichen eines Bungie-Actionspiels“

In dieselbe Kerbe schlug auch Gameplay Director Andrew Witts, der ergänzte: „Es soll so einfach sein, dass man einem Freund den Controller geben und sagen kann: Los geht’s! Große Erklärungen sind überflüssig. Das ist das Markenzeichen eines Bungie-Actionspiels: Man kann es jedem in die Hand drücken und sofort dieses vertraute Gefühl haben, wodurch das gemeinsame Spielerlebnis viel unkomplizierter wird.“

„Wir legen großen Wert auf intuitive Bedienung. Die actiongeladene Fantasy des Gameplays ist sofort verständlich. Man drückt einen Knopf und weiß: Das fühlt sich gut an, das macht Spaß.“ Auf der anderen Seite möchte man mit „Marathon“ aber auch erfahrene Spieler ansprechen und ihnen „eine neue und interessante Erfahrung bieten, die ihnen wirklich hilft, zum Kern dessen vorzudringen, warum sie die anderen Extraction-Shooter genießen, die sie spielen.“

Ab dem 23. September 2025 wird sich zeigen, ob Bungies Plan aufgeht: An diesem Tag erscheint „Marathon“ für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Wie die Entwickler bereits klargestellt haben, wird es sich aber nicht um einen Free-to-Play-Titel handeln. Allerdings wird Bungie auch vom traditionellen Vollpreismodell abweichen – und zielt stattdessen auf ein Zwischenmodell ab.

