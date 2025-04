Nintendo: Menschliche Kreativität sollte im Fokus stehen – Doug Bowser über den Einsatz von KI

In einem Interview sprach Doug Bowser, Präsident von Nintendo of America, über den Einsatz von künstlicher Intelligenz und den Chancen, die mit generativer KI einhergehen. Ist die menschliche Kreativität zu ersetzen?

Im Anschluss an die ausführliche Präsentation der Switch 2 sprach Doug Bowser, Präsident von Nintendo of America, in mehreren Interviews über verschiedene Themen.

Unter anderem versuchte Bowser, den Preis der Switch 2 zu verteidigen. Ein Unterfangen, das jedoch nur bedingt erfolgreich war. Ein weiteres Thema, zu dem sich der Präsident von Nintendo of America äußerte, war der Einsatz von künstlicher Intelligenz beziehungsweise generativer KI in der Entwicklung von Videospielen.

Wie Bowser erklärte, sieht er in KI-Tools Werkzeuge, die die Produktivität steigern und es Entwicklern ermöglichen könnten, sich noch stärker auf den kreativen Prozess zu konzentrieren. Dies wiederum führe zu besseren Spielerfahrungen, von denen die gesamte Branche profitiere.

KI kann menschliche Kreativität nicht ersetzen

Auch in der Welt der Videospiele gewinnt der Einsatz künstlicher Intelligenz zunehmend an Bedeutung, wie Bowser einräumte. Gleichzeitig betonte der Präsident von Nintendo of America jedoch, dass KI-Tools niemals zu einem Ersatz für menschliche Kreativität werden.

„Wenn wir uns mit Technologie beschäftigen, wollen wir immer sicherstellen, dass die Technologie, die wir nutzen – sei es für die Entwicklung unserer Spiele oder in unseren Geräten – ein besseres Spielerlebnis schafft“, sagte Bowser. „Das ist ein sehr wichtiger Teil unseres Entscheidungsprozesses über den Einsatz von KI.“

Bowser weiter: „KI ist derzeit sehr beliebt und wird vielfältig eingesetzt. Sie kann die Produktivität steigern. Sogar in meinem Unternehmen kann sie die Produktivität und die Art und Weise verbessern, wie wir Dinge erledigen. Das ist also eine Anwendung. Aber ich würde sagen, wenn Entwickler sich für KI entscheiden – und das wird gerade bei Nintendo diskutiert –, ist KI nicht die einzige Methode zur Spieleentwicklung.“

„Wir glauben noch immer daran, dass das Besondere an unseren Spielen unsere Entwickler sind, ihre künstlerischen Fähigkeiten und ihr Einblick in die Spielweise der Menschen. Daher wird es bei der Entwicklung und Erstellung unserer Spiele immer eine menschliche Note und ein menschliches Engagement geben.“

Großer Publisher unterstützt Bowsers Aussagen

Ähnlich äußerte sich kürzlich Strauß Zelnick, CEO des US-Publishers Take-Two Interactive. Dieser stellte sich in einem Interview der Frage, ob KI-Techniken irgendwann in der Lage sein werden, hochwertige Spielerfahrungen wie den kommenden Open-World-Blockbuster „GTA 6“ zu entwickeln.

Eine Frage, auf die Zelnick eine deutliche Antwort lieferte. Genau wie Bowser vertritt der CEO von Take-Two Interactive den Standpunkt, dass KI-Tools zwar produktive Werkzeuge sind, die menschliche Intelligenz und Kreativität jedoch nicht ersetzen können.

„Eine der Fragen, die man mir oft stellt, lautet: Jemand kann einfach zu Hause sitzen, ChatGPT-14 bitten, einen GTA-Konkurrenten zu erstellen, ihn zu programmieren, mir das Marketingmaterial zu liefern – und schon legen wir los. Ich glaube keine Sekunde daran, dass so etwas passiert“, erklärte Zelnick.

Der CEO weiter: „Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass solche Tools es den Menschen ermöglichen, kreativ erfolgreich zu sein. Daher denke ich nicht, dass wir in einer Situation sind, in der generative KI die grundlegenden Geschäftsdynamiken verändern wird. Ganz im Gegenteil.“

