PS5 & PS4: Im Angebot – Rabattierter Indie-Hit lockt mit Reise in die Tiefsee

Im Oktober 2022 veröffentlichte das südkoreanische Studio Mintrocket mit „Dave the Diver“ einen der besten Indie-Titel der letzten Jahre. Mit ein wenig Verspätung konnten Spieler auf PS5 und PS4 im letzten Jahr ebenfalls in das blaue Loch abtauchen.

Falls das gefeierte Tauch-Abenteuer bisher an euch vorbeigegangen ist, habt ihr aktuell die Chance, es euch zu einem reduzierten Preis zu sichern. Im PlayStation Store ist „Dave the Diver“ bis zum 24. April 2025 um 0:59 Uhr für 12,99 Euro erhältlich. Das entspricht einem Rabatt von 35 Prozent gegenüber dem regulären Preis von 19,99 Euro.

Mit Blick auf die Veröffentlichung des „Ichiban’s Holiday“-DLCs in diesem Monat dürfte das Timing dieser Rabattaktion sicherlich kein Zufall sein.

Erkundet die Geheimnisse des Blauen Lochs

Spielerisch bietet „Dave the Diver“ eine Kombination aus einem Tauch-Abenteuer und einer simpel gehaltenen Management-Simulation. Tagsüber macht ihr euch in der Rolle des Tauchers Dave daran, die Geheimnisse des Blauen Lochs zu erforschen und Fische zu fangen, die der Koch Bancho nutzt, um besonders wohlschmeckende Sushi-Gerichte zu kreieren.

Abends helft ihr im Sushi-Restaurant aus, indem ihr neue Gerichte zusammenstellt, Bancho bei der Essensausgabe unterstützt oder neues Personal für euer Restaurant verpflichtet.

„Verbessere und schmiede Ausrüstung mit gesammelten Ressourcen und den Gewinnen des Sushi-Restaurants, um dich auf die Gefahren vorzubereiten, die im Unbekannten lauern“, führen die Entwickler von Mintrocket aus.

Neben der unterhaltsamen Geschichte und den teilweise exzentrischen Charakteren punktet „Dave the Diver“ laut Kritikern und Spielern mit seiner spielerischen Abwechslung. In regelmäßigen Abständen warten nämlich Abstecher in andere Genres, die das Spielgeschehen angenehm auflockern.

Ichiban Kasuga besucht das Blaue Loch

Mit dem „Ichiban’s Holiday“-DLC (verfügbar ab dem 10. April 2025) dürfen sich Spieler auf ein Wiedersehen mit dem „Like a Dragon“-Protagonisten Ichiban Kasuga freuen. Diesen verschlägt es mit dem Wunsch nach einem erholsamen Urlaub an das Blaue Loch. Doch wie so oft zieht Kasuga Ärger nahezu magisch an.

Als er entdeckt, dass die Organisation Sea Blue illegal Delfine fängt, beschließt Kasuga, deren Basis zu infiltrieren. Schon bald kommt es zu handfesten Auseinandersetzungen, die ihr in klassischer Brawler-Manier austragt.

Auch andere aus „Yakuza“ beziehungsweise „Like a Dragon“ bekannte Elemente feiern ihr Comeback – darunter das beliebte Karaoke.

