PS5 & PS4: Mit Indiana Jones – Neuerscheinungen vom 14. bis 20. April 2025

In der Woche vom 14. bis 20. April 2025 erscheinen weitere Spiele für PS4 und PS5 - allen voran die PS5-Version von "Indiana Jones und der Große Kreis". Wir haben eine Übersicht.

Eine weitere Woche mit Neuerscheinungen steht bevor. Dazu gehören in der Regel kleinere Releases. Eine Besonderheit bildet das neue Spiel rund um die weltbekannte Abenteuerfigur Indiana Jones, das den Weg auf die PS5 findet. Nachfolgend eine Übersicht über die Game-Release der Woche.

Indiana Jones und der Große Kreis peitscht sich auf die PS5

“Indiana Jones und der Große Kreis” erscheint am 17. April für die PS5 – zumindest für Käufer der Standardversion. Inhaber der Premium-Edition können zwei Tage früher loslegen.

Entwickelt von MachineGames und produziert unter Mitwirkung von Todd Howard, verortet sich das Spiel erzählerisch zwischen den bekannten Filmen “Jäger des verlorenen Schatzes” und “Der letzte Kreuzzug”. Die Handlung beginnt im Jahr 1937 und führt die Hauptfigur Indiana Jones an Schauplätze wie den Vatikan, Ägypten und Südostasien.

Spieler übernehmen die Rolle des namengebenden Archäologen und erleben in einer First-Person-Perspektive eine Einzelspieler-Kampagne mit Erkundung, Rätseln und physischen Auseinandersetzungen. Die charakteristische Peitsche dient dabei nicht nur als Waffe, sondern auch zur Fortbewegung.

Ergänzt wird das Gameplay durch eine Kombination aus linearen und offen gestalteten Spielabschnitten. Besonders punkten möchte „Indiana Jones und der Große Kreis auf der PS5 Pro:

PS-Plus-Spiel erhält Tape 2 und eine Remaster-Collection erobert den Markt

Eine weitere Neuveröffentlichung, die am 15. April erscheint, ist “Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2”. Es handelt sich um den zweiten Teil eines narrativen Abenteuers, das parallel in zwei Zeitebenen spielt – 1995 und 2022. Die Geschichte folgt vier ehemaligen Freundinnen, die ein Ereignis aus ihrer Jugendzeit erneut aufarbeiten müssen. “Tape 2” wird als kostenloses Update für Besitzer des ersten Teils bereitgestellt und ist Bestandteil des PS-Plus-Extra-Angebots.

Am 18. April erscheint außerdem die “Lunar Remastered Collection” für PS4 und PS5. Sie umfasst die überarbeiteten Versionen von “Lunar: Silver Star Story Complete” und “Lunar 2: Eternal Blue Complete”. Beide Titel wurden grafisch und klanglich überarbeitet und sind erstmals in mehreren Sprachen verfügbar, darunter auch Deutsch. Spieler erleben klassische JRPG-Inhalte mit neuen Komfortfunktionen und lokalisierten Inhalten.

Übersicht der Neuveröffentlichungen (14. bis 20. April)

Nachfolgend die Übersicht über die Spiele, die kommende Woche für PS5 und PS4 den Markt erobern.

Montag, 14. April 2025:

Forever Skies (PS5)

Dienstag, 15. April 2025:

Chains of Freedom (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Finding Frankie (PS5)

(PS5) Hot Rod Mayhem (PS5)

(PS5) Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 (PS5)

(PS5) Lushfoil Photography Sim (PS5)

(PS5) Memory Holder: Winds of Freedom (PS5)

(PS5) Monument Valley 2: Panoramic Edition (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Monument Valley: Panoramic Edition (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Nikoderiko: The Magical World – Director’s Cut (PS5)

Mittwoch, 16. April 2025:

Moving Houses (PS4, PS5)

Donnerstag, 17. April 2025:

Bionic Bay (PS5)

(PS5) Chessarama (PS5)

(PS5) I, Robot (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Indiana Jones and the Great Circle (PS5)

(PS5) Leila (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Mandragora: Whispers of the Witch Tree (PS5)

(PS5) Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Rusty Rabbit (PS5)

(PS5) Vinebound: Tangled Together (PS4, PS5)

Freitag, 18. April 2025:

Lunar Remastered Collection (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Orphans (PS5, PS4)

Auch für Inhaber einer PS-Plus-Mitgliedschaft hat die kommende Woche etwas in petto. So werden die April-Neuzugänge für Extra und Premium freigeschaltet. Zwei Titel davon legten am Donnerstag einen Frühstart hin.

