Battlefield 6: Leaks bedrohen die Transparenz – DICE spricht über Vertrauensverlust

Bereits die ersten Tests im Rahmen von "Battlefield Labs" führten zu Gameplay-Leaks zu "Battlefield 6". In einem offiziellen Statement sprach DICE von einem Vertrauensbruch und appellierte an die Vernunft der Teilnehmer.

Unter dem Namen „Battlefield Labs“ starteten EA und DICE eine Testumgebung für die Community. Diese ermöglicht es Spielern, eine frühe Version von „Battlefield 6“ anzuspielen und den Entwicklern Feedback zu ausgewählten Funktionen und Inhalten zu liefern.

Die Verschwiegenheitserklärung (NDA) des Programms sieht vor, dass Teilnehmer nicht öffentlich über ihre Erfahrungen sprechen und weder Gameplay noch Details zu neuen Features, die im Rahmen von „Battlefield Labs“ getestet werden, veröffentlichen dürfen. Trotzdem kam es im März zu Leaks, durch die Gameplay-Material von „Battlefield 6“ auf Plattformen wie YouTube auftauchte.

Eine Entwicklung, zu der sich DICE in einem offiziellen Statement äußerte. Demnach wurde durch die Leaks nicht nur das Vertrauen der Entwickler enttäuscht. Die Leaks gefährden auch die Transparenz, die das Studio im Entwicklungsprozess des neuen „Battlefield“ anstrebt.

DICE droht mit Ausschluss aus dem Testprogramm

Wie aus dem Statement von DICE hervorgeht, droht Teilnehmern, die gegen die Verschwiegenheitserklärung verstoßen, der Ausschluss aus dem Testprogramm. DICE zu den Leaks: „Es gibt einen bestimmten Zeitpunkt und Rahmen, in dem die breite Community über neue Features und Funktionen informiert wird. Dies ist nicht der richtige Moment dafür.“

„Wir werden zu gegebener Zeit auf verschiedene Themen eingehen und die Teilnahme an Battlefield Labs ausweiten. Doch das ständige Veröffentlichen und Weiterverbreiten von Inhalten ist dafür nicht der richtige Ort oder Zeitpunkt. Personen, die weiterhin gegen die von ihnen akzeptierte NDA verstoßen, werden entfernt – und das wird auch so bleiben.“

„Die Informationen und Inhalte, die geteilt werden, sind aus dem Kontext gerissen und oft mit einer eigenen Erzählweise versehen, die dem Vertrauen und der Transparenz schadet, die wir aufbauen möchten“, ergänzen die Entwickler.

„Es ist ein großer Unterschied, ob man von etwas aus dem Zusammenhang gerissen hört, oder ob man es selbst erlebt. Oder es mit den richtigen Beschreibungen und im passenden Rahmen liest.“

Entwickler appellieren an die Spieler

Im weiteren Verlauf des Statements heben die Entwickler von DICE die Vorteile des Testprogramms hervor und appellieren an die Teilnehmer, sich an die Verschwiegenheitserklärung zu halten. Auch weil nicht alle Features, die DICE im Rahmen von „Battlefield Labs“ testet, den Weg in das finale Spiel finden.

„Battlefield Labs dreht sich darum, gemeinsam an der Zukunft von Battlefield zu arbeiten. Und das auf die richtige Art und Weise. Wir möchten alle daran erinnern, dass die Inhalte und Features, die in Battlefield Labs getestet werden, möglicherweise nicht im finalen Spiel landen“, erklärt DICE.

„Gerade das ist das Besondere an diesem Programm: Es gibt uns die Möglichkeit, kreativ zu werden, herauszufinden, was bei den Teilnehmern gut ankommt, fundiertes und durchdachtes Feedback zu sammeln – und potenzielle Bugs in Zusammenhang mit bestimmten Features frühzeitig zu erkennen“, heißt es weiter.

„Battlefield 6“ erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

