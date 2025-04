Dragon Age vs. Mass Effect: Ehemaliger BioWare-Autor kritisiert EAs Bevorzugung – ein Franchise stand stets vor dem Aus

Dragon Age vs. Mass Effect:

Sowohl „Dragon Age“ als auch „Mass Effect“ zählen zu den erfolgreichsten Franchises von Electronic Arts, die über die Jahre hinweg sowohl kommerziell als auch bei Kritikern gut abschnitten haben und zudem über loyale Fangemeinden verfügen.

Vor allem die „Mass Effect“-Trilogie wird von vielen als eine der besten Sci-Fi-RPG-Reihen aller Zeiten gesehen und auch „Dragon Age: Origins“ hatte einen bedeutenden Einfluss auf das Genre. Doch jetzt enthüllte der ehemalige BioWare-Veteran David Gaider eine interne Ungleichbehandlung. Er gab an, dass EA stets eine der beiden Marken deutlich bevorzugte.

„Dragon Age stand seit Origins immer kurz vor dem Aus“

Wie Gaider, der bis 2016 fast 20 Jahre lang bei BioWare tätig war und als leitender Autor an allen „Dragon Age“-Spielen außer „The Veilguard“ gearbeitet hat, jetzt in einem Beitrag auf Bluesky verriet, stand „Dragon Age“ immer nur auf dem zweiten Rang hinter „Mass Effect“. „Als ich bei BioWare war, bevorzugte EA immer Mass Effect, ihr Marketingteam mochte es einfach mehr. Es war modern, actionreich“, so Gaider.

Und der ehemalige Autor ging sogar noch einen Schritt weiter: Wie er enthüllte, war es um „Dragon Age“ intern offenbar so schlecht bestellt, dass das Franchise seit Anbeginn kurz vor der Einstellung stand: „Mit Dragon Age wussten sie nie so recht umzugehen, und wenn Dragon Age mal besser abschnitt als Mass Effect, wurden Ausreden für Mass Effect gefunden. Meiner Meinung nach stand Dragon Age seit Origins immer kurz vor dem Aus.“

Überreaktion auf Feedback und Kritik sorgten für Unterschiede

Nachdem Gaider die Bevorzugung öffentlich gemacht hatte, reagierte auch ein Nutzer und wollte wissen, ob „die Tatsache, dass sie nicht wussten, was sie mit DA anfangen sollten, der Grund dafür [war], dass jedes DA-Spiel anders ist?“ Darauf entgegnete Gaider: „Teilweise vielleicht. Ich würde sagen, der Hauptgrund war, dass die BioWare-Teams während meiner Zeit dort schlecht im Umgang mit Überreaktionen waren. Sie nahmen Feedback und Kritik – sowohl unser eigenes als auch das der Fans – sehr ernst und behoben das im Allgemeinen, überkorrigierten aber auch.“

Laut Gaider war aber auch die Bevorzugung durch EA mit dafür verantwortlich, dass die „Dragon Age“-Spiele so unterschiedlich waren: „Und dann kam eben noch der Einfluss von EA hinzu, ja.“ Mit „Dragon Age: The Veilguard“ wurde der letzte Teil der Rollenspielreihe erst im vergangenen Jahr veröffentlicht, konnte die großen Erwartungen jedoch nicht erfüllen und entwickelte sich zu einem Flop.

Der letzte „Mass Effect“-Teil liegt mit „Andromeda“ fast achte Jahre zurück und auch hier konnte das Spiel nicht an die Erfolge der ersten Spiele anknüpfen. Aktuell arbeitet BioWare an „Mass Effect 5“ und hat dafür erst zu Beginn des Jahres einige grundlegende Änderungen innerhalb des Studios vorgenommen. Dabei kam es auch zu mehreren Entlassungen, sodass aktuell nicht einmal mehr 100 Mitarbeiter beschäftigt werden.

Weitere Meldungen zu Bioware, Dragon Age, Electronic Arts, Mass Effect.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren