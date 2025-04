God of War: Komponist sieht seine Arbeit als „abgeschlossen“, blickt aber auch in die Zukunft

Nach „God of War 3“ aus dem Jahr 2010 wagten die Santa Monica Studios mit „God of War“ im Jahr 2081 eine radikale Neuausrichtung des erfolgreichen Franchises. Und der Neustart glückte fulminant: Das Action-Abenteuer erhielt überragende Wertungen, zahlreiche Auszeichnungen und konnte sich millionenfach verkaufen. 2022 wurde die Erfolgsgeschichte mit „God of War: Ragnarök“ schließlich fortgesetzt.

Mitverantwortlich für den Erfolg war auch Komponist Bear McCreary, der sich für die musikalische Untermalung verantwortlich zeichnete. So wurde der Soundtrack für seine epische und emotionale Qualität gefeiert, der hervorragend zur Atmosphäre des Spiels beitrug und ebenfalls mehrere Preise gewinnen konnte. In einem Interview blickte McCreary jetzt auf sein Werk zurück.

Komponist blickt auf seine Arbeit an God of War zurück

Im Gespräch mit VGC anlässlich des 20. Jubiläums von „God of War“ ließ McCreary, der unter anderem auch Soundtracks zu Serien wie „Battlestar Galactica“, „The Walking Dead“ und zuletzt „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ komponierte, durchblicken, dass er seine Arbeit am Franchise von Santa Monica als „abgeschlossen“ betrachtet und er seine Bestimmung als erfüllt ansieht.

„Wir waren gerade mit der Besetzung bei der Retrospektiven-Galerie zum 20-jährigen Jubiläum von God of War“, so McCreary. „Entlang der Wand gab es Ausstellungen zu allen neun Spielen, es ist wie ein Pantheon. Ich schaute mich im Raum um und sah all die Künstler, die dazu beigetragen hatten. Es war ziemlich bewegend zu erkennen, wie viele Leute beteiligt gewesen waren und dass keine einzelne Person in irgendeiner primären Funktion an allen mitgewirkt hat. Es gab eine Art Thinktank von Leuten, die bis zum ersten Spiel zurückreichen.“

„Als ich diesen Raum betrat, sah ich die Noten von God of War (2018) und God of War Ragnarök an der Wand – meine signierten Partituren in Rahmen, die ich Santa Monica gegeben hatte – und es traf mich wirklich, dass ich dazu beitragen durfte. Selbst mit dem God of War Valhalla DLC gibt es eine Endsequenz, deren Vertonung mir sehr wichtig war.“

Komponiert McCreary die Musik für die Serienadaption?

Letztendlich war es auch der „Valhalla“-DLC für „God of War: Ragnarök“ der McCrearys Arbeit zu einer Art Abschluss brachte. Der Komponist erklärte: „Es bringt eine Art Abschluss für Kratos’ Bogen, daher fühlt es sich an, als wäre mein Beitrag, angefangen bei der E3 2016 bis hin zu Valhalla, vollständig. Ich fühle mich vollständig. Ich habe das Gefühl, eine Geschichte erzählt zu haben.“

Doch möglicherweise könnte die Musik von McCreary noch einmal in der kommenden Serienadaption von „God of War“ zu hören sein, die sich aktuell in Zusammenarbeit mit Amazon in Arbeit befindet. Auf Nachfrage von VGC blickte er in die Zukunft und antwortete lachend: „Wenn es in Zukunft noch etwas gibt, das Musik braucht, haben sie meine Nummer. Jeder hat meine Nummer, ich bin da. Ich bin wirklich stolz auf das, was ich gemacht habe.“

Die „God of War“-Serie wurde Ende 2022 angekündigt und entsteht unter der Leitung von Roger D. Moore, der als Showrunner, Autor und Produzent fungiert. Aber auch Cory Barlog, Creative Director der beiden letzten Spiele, ist an dem Projekt beteiligt. Details sind bislang aber noch nicht bekannt, doch Amazon hat bereits zwei Staffeln bestellt.

