Harry Potter: Endlich offiziell! HBO bestätigt die ersten Darsteller der Fantasy-Serie

HBO arbeitet derzeit mit Hochdruck an der Serienadapation von „Harry Potter“. Nachdem die Gerüchteküche um eine mögliche Besetzung in den letzten Monaten bereits kräftig gebrodelt hatte, haben die Verantwortlichen nun die ersten Darsteller auch offiziell bestätigt.

2023 kündigten Warner Bros. Discovery und HBO eine Serienumsetzung von „Harry Potter“ an, die eine originalgetreue Adaption der Buchreihe von J.K. Rowling werden soll, die auch als ausführende Produzentin agieren wird. Anders als die Filme soll die geplante Serie jedoch mit einem komplett neuen Cast besetzt werden.

Dementsprechend gab es in den vergangenen Monaten zahlreiche Gerüchte um mögliche Darsteller, darunter Schauspieler für Professor Dumbledore, McGonnogall und Snape sowie zuletzt auch für Hagrid. Wie eine offizielle Bestätigung von HBO nun zeigt, lagen diese Berichte nicht falsch – die ersten Darsteller wurden jetzt bekannt gegeben.

Darsteller für Dumbledore, McGonagall, Snape, Hagrid, Quirrell und Filch stehen fest

Demnach übernimmt der mehrfach ausgezeichnete und zweifach Oscar-nominierte John Lithgow („Interstellar“, „Dexter“) die Rolle des Albus Dumbledore. Die Golden-Globe-Gewinnerin und ebenfalls zweifach Oscar-nominierte Janet McTeer („Tumbleweeds“, „Ozark“) wird Minerva McGonagall verkörpern. Severus Snape wird von Paapa Essiedu („Gangs of London“) gespielt, und Nick Frost („Shaun of the Dead“) schlüpft in die Rolle des Rubeus Hagrid.

Alle vier Namen kursierten bereits in den Gerüchten und wurden jetzt in einer offiziellen Pressemitteilung als Teil des Hauptcasts bestätigt. Zudem wurden zwei weitere Darsteller bekannt gegeben, die zuvor nicht in Berichten auftauchten: Luke Thallon als Quirinus Quirrell und Paul Whitehouse als Argus Filch. Whitehouse war bereits Teil der Originalfilme und spielte Sir Cadogan in „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“.

Dreharbeiten sollen im Sommer 2025 starten

„Wir freuen uns die Besetzung von John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost, Luke Thallon and Paul Whitehouse als Dumbledore, McGonagall, Snape, Hagrid, Quirrell und Filch bekannt zu geben“, sagten Francesca Gardinier, Showrunner und Executive Producer und Mark Mylod, Executive Producer und Regisseur, zur Verpflichtung der Darsteller. „Wir sind begeistert, so außergewöhnliche Talente gewonnen zu haben und können es kaum erwarten zu sehen, wie sie diese geliebten Figuren zu neuem Leben erwecken.“

Währenddessen läuft das Casting für viele der Hauptrollen für „Harry Potter“ noch weiter. Vor allem die Besetzung für die Hauptrolle des titelgebenden jungen Zauberers dürfte von den Fans gespannt beäugt werden. Und auch die Rollen für Ron und Hermine sind noch offen. Berichtet zufolge sollen bereits über 32.000 junge Schauspieler und Schauspielerinnen für die entsprechenden Rollen vorgesprochen haben.

Der Drehbeginn ist für den Sommer dieses Jahres in den Warner Bros Studios in Leavesden geplant, sodass noch etwas Zeit vergehen wird, bis mit den ersten Episoden von „Harry Potter“ zu rechnen ist. Höchstwahrscheinlich ist mit einem Start gegen Ende des nächsten Jahres oder aber Anfang 2027 zu rechnen.

