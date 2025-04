Marathon: Bungie gegen toxische Spieler – Entwickler erklären Verzicht auf Proximity-Chat

Der Proximity-Chat ist ein Voice-Chat-System, durch das sich nur Spieler, die sich in unmittelbarer Nähe befinden, miteinander unterhalten können – vergleichbar mit einem Gespräch in der echten Welt. Das steigert die Immersion im Spiel und trägt zu einem intensiveren und realistischeren Erlebnis bei.

Gerade im Bereich der Extraction-Shooter ist der Proximity-Chat ein fast schon üblicher Bestandteil und kommt beispielsweise auch bei „Hunt: Showdown“ zum Einsatz. Für das kommende „Marathon“ wird Entwickler Bungie jedoch auf dieses Feature verzichten, obwohl man ein „soziales Extraktionserlebnis“ anstrebt. Die Gründe dafür verriet Game Director Joe Ziegler jetzt in einem Interview.

Bungie will eine sichere Umgebung für die Spieler

Wie Ziegler im Gespräch mit PC Gamer erläuterte, stehe an erster Stelle, eine schere Umgebung für die Spieler zu schaffen. „Wenn es um den Proximity-Chat geht, glaube ich nicht, dass wir etwas dagegen haben, ehrlich gesagt“, sagte der Game Director von „Marathon“. „Die Herausforderung besteht meiner Meinung nach darin, eine sichere Umgebung für die Spieler in diesem Bereich zu schaffen.“

So führt der Proximity-Chat zwar zu einer realistischen Kommunikation, doch die Spieler sind auch deutlich leichter toxischen Nutzern ausgesetzt. Ziegler ergänzte: „Ich glaube nicht, dass jemand dafür schon eine wirklich gute Lösung hat. Da wir so sehr darauf bedacht sind, einen sicheren Raum zu schaffen, in dem sich Spieler nicht gegenseitig angreifen oder schreckliche Dinge antun, sind wir meiner Meinung nach erst dann bereit, in Prox-Chat zu investieren, wenn wir eine Lösung haben.“

Proximity-Chat könnte zu einem späteren Zeitpunkt folgen

Demnach könnte der Proximity-Chat womöglich zu einem späteren Zeitpunkt Einzug in das Spielerlebnis von „Marathon“ erhalten – vorausgesetzt, Bungie findet eine entsprechende Lösung. Wie diese aussehen mag, lässt sich jedoch nicht sagen. „Wenn es eine magische Lösung gäbe, die wir irgendwie finden könnten, würden wir das, glaube ich, sofort umsetzen“, so Ziegler abschließend.

Zum Start von „Marathon“ am 23. September 2025 müssen die Spieler also zunächst auf die Chat-Funktion verzichten. Der Extraction-Shooter erscheint für PS5, Xbox Series X/S und PC. Unklar ist derzeit noch der Preis, wobei Bungie bereits mitteilte, dass es sich weder um ein Free-to-Play- noch um einen Vollpreistitel handeln wird. Weitere Informationen zur Preispolitik sollen im Sommer folgen.

