Mass Effect 5: BioWare beruhigt Fans und liefert Lebenszeichen

Das nächste “Mass Effect" befindet sich weiterhin in Arbeit. Nach langen Spekulationen und internen Umstrukturierungen liefert BioWare ein winziges Lebenszeichen zur Zukunft der Sci-Fi-Reihe.

Die vergangenen Jahre verliefen für BioWare nicht reibungslos. Nach der Veröffentlichung mehrerer Spiele, die unter den Erwartungen blieben, darunter “Mass Effect: Andromeda”, “Anthem” und zuletzt “Dragon Age: The Veilguard”, geriet das Studio zunehmend unter Druck.

Auch personelle Wechsel und Umstrukturierungen verstärkten Spekulationen über die Zukunft des traditionsreichen Entwicklers. Das nächste “Mass Effect” könnte es richten. Doch seit der ersten offiziellen Ankündigung im Jahr 2020 war es ungewöhnlich ruhig um das Projekt geblieben. Ein neues Lebenszeichen liegt vor.

Bestätigung durch Projektleitung

Über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) bestätigte Michael Gamble, dass sich das neue Spiel der “Mass Effect”-Reihe weiterhin in der Mache befindet.

Zunächst fragte ein Follower: „Ist das neue Mass Effect noch in Arbeit? Ich habe gehört, dass Bioware den Fokus auf die Unterstützung von Battlefield gelegt hat.“ Daraufhin entgegnete Gamble: „Ich bin buchstäblich gerade erst aus einem Review gekommen.“

Solche Worte hören wir in diesem Jahr nicht zum ersten Mal. Auf eine ähnliche Nachfrage antwortete Gamble schon im Januar, dass für ihn jede Woche eine gute Arbeitswoche sei, und unterstrich seine Verbundenheit mit dem Franchise mit den Worten: „Ich liebe Mass Effect“.

Umstrukturierungen bei BioWare

Diese knappen, aber eindeutigen Äußerungen kommen in einer Zeit, in der sich BioWare intern neu strukturiert. Nach dem Release von “Dragon Age: The Veilguard” begann eine Phase der Neuorientierung innerhalb des Studios. Bereits 2023 wurde angedeutet, dass sich BioWare künftig auf weniger Projekte gleichzeitig konzentrieren werde. Dieser Schritt ging mit einer Verkleinerung des Entwicklerteams einher.

General Manager Gary McKay erklärte im Januar in einem Blogbeitrag, dass sich BioWare derzeit in einer Übergangsphase zwischen zwei großen Entwicklungszyklen befinde. Der Fokus liege klar auf dem nächsten “Mass Effect”-Titel, jedoch sei das Spiel noch nicht in der vollständigen Produktionsphase. Ein großer Teil des Teams sei deshalb vorübergehend auf andere EA-Projekte verteilt worden.

Laut dem ehemaligen BioWare-Produzenten Mark Darrah entspricht diese Personalstruktur dem Bedarf in der aktuellen Projektphase. Angesichts der zunehmenden Komplexität moderner Videospiele sei es sinnvoll, zunächst mit kleineren Teams zu arbeiten und bei fortschreitender Entwicklung weitere Ressourcen zu bündeln.

Auch Gerüchte über eine mögliche Schließung des BioWare-Standorts in Edmonton wurden zuletzt entkräftet. Insider Jeff Grubb widersprach entsprechenden Spekulationen und erklärte, dass es keine Hinweise auf eine solche Entscheidung seitens Electronic Arts gebe.

