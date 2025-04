Minecraft: Reitet der Kinofilm-Hit weiter die Erfolgswelle – und zieht er mehr Spieler an? 

Trotz gemischter Kritiken feierte der „Minecraft“-Film in Nordamerika ein starkes Eröffnungswochenende mit dem umsatzstärksten Kinostart des Jahres. Nun stellt sich die Frage: Hält der Erfolg in der zweiten Woche an und beeinflusst er möglicherweise sogar die Spielerzahlen der Videospielvorlage?

Anfang April feierte der „Minecraft“-Film seine Kinopremiere und zog dabei alle Register: In den USA konnte die Adaption des Videospiel-Hits nicht nur das erfolgreichste Debüt des Jahres erzielen, sondern auch den besten Start einer Videospielverfilmung überhaupt. Allein am ersten Wochenende wurden 157 Millionen US-Dollar in die Kassen gespült.

Zudem begeisterte der Film auch das internationale Publikum und steigerte seine weltweiten Einspielergebnisse auf beachtliche 301 Millionen US-Dollar. Und die Frage nach einem nachhaltigen Erfolg für „Minecraft“ ist nun ebenfalls beantwortet: Auch nach dem zweiten Wochenende nach dem Start zeigen die Ergebnisse, dass der Film weiterhin auf einer Erfolgswelle schwimmt.

Minecraft bleibt an den Kinokassen ungeschlagen

Wie Variety berichtet, spielte „Minecraft“ am zweiten Wochenende 80 Millionen Dollar ein, sodass die Ticketverkäufe im Vergleich zur Premiere nur um 50 Prozent zurückgingen – ein beeindruckender Erfolg für einen Blockbuster in dieser Größe. Darüber hinaus kann sich „Minecraft“ auch weiterhin auf dem ersten Platz der Kinocharts behaupten, obwohl zuletzt fünf neue Filme in die Kinos kamen.

So mussten sich „König der Könige“, „The Amateur“, „Warfare“, „Drop“ und „The Chosen: Last Supper – Part 3“ allesamt geschlagen geben. Insgesamt konnte der „Minecraft“-Film mittlerweile 281 Millionen US-Dollar in den USA und 550 Millionen US-Dollar weltweit einspielen, was ihn zum erfolgreichsten Kinofilm des Jahres macht. Da kann selbst Disney und Marvels „Captain America: Brave New World“ (199 Millionen US-Dollar in den USA, 410 Millionen US-Dollar weltweit) nicht mithalten.

Filmerfolg beflügelt die Spielerzahlen

Über den Kinoerfolg hinaus beflügelt der Film auch das ohnehin schon immens erfolgreiche Videospiel „Minecraft“. Trotz seiner Position als meistverkauftes Spiel aller Zeiten und konstant hoher Spielerzahlen, hat die Verfilmung offenbar eine zusätzliche Welle des Interesses ausgelöst. Wie DiscussingFilm auf X (ehemals Twitter) berichtet, verzeichnet „Minecraft“ dank des Films einen beachtlichen Zuwachs von 35 Prozent bei den Spielerzahlen.

Aufgrund des enormen Erfolges befindet sich außerdem auch schon eine mögliche Fortsetzung des Films im Gespräch, wie Regisseur Jared Hess erst kürzlich in einem Interview bestätigte. Daran würden auch die eher verhaltenen Kritiken nichts ändern. Ohnehin hätte die Welt des Spiels so viel zu bieten, dass sich ein weiterer Film laut den Verantwortlichen problemlos umsetzen lassen würde.

Spieler hingegen sollten vorerst nicht mit einem möglichen „Minecraft 2“ rechnen. Wie die ausführende Produzentin Ingela Garneij von Entwickler Mojang erst vor wenigen Tagen verraten hat, existieren derzeit keine Pläne für „Minecraft 2“. Stattdessen wolle man dafür sorgen, dass aktuelle noch „mindestens weitere 15 Jahre bestehen“ zu lassen.

Weitere Meldungen zu Minecraft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren