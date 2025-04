PS5: Forza Horizon und Indiana Jones dominieren schon vor dem Launch

Ein Blick auf die Vorbestell-Charts im PlayStation-Store lässt Rückschlüsse auf künftige Bestseller zu. Besonders hoch im Kurs stehen zwei Spiele aus dem Hause Microsoft, die sich auf den ersten vier Plätzen positioniert haben.

Platz 1 ging in dieser Woche an die Premium-Edition von „Forza Horizon 5″, die im PlayStation-Store mit 99,99 Euro zu Buche schlägt. Die Premium-Edition von „Indiana Jones und der Große Kreis“ folgt auf Platz 2. Hier werden 109,99 Euro fällig. Die Standardversionen der beiden Spiele schnappten sich die Ränge 3 und 4.

Das Open-World-Rennspiel „Forza Horizon 5“ bietet in der Premium-Edition neben zusätzlichen Fahrzeugen einen früheren Spielzugang, während das neue „Indiana Jones“-Abenteuer in der Premiumfassung mit einem zusätzlichen Outfit, einem digitalen Artbook, Zusatz-DLC und ebenfalls einem Frühzugang aufwartet.

Weiteres Microsoft-Spiel in der Rangliste

Auch die 99,99 Euro teure Iconic Edition von „F1 25“ mischt oben mit. Diese enthält unter anderem das Lewis-Hamilton-Pack und ermöglicht einen früheren Zugang zur offiziellen Formel-1-Simulation. Neu aufgelegte Klassiker wie „Days Gone Remastered“ (49,99 Euro), die mit technischer Überarbeitung punkten, finden ebenfalls Zuspruch.

Im Strategie-Bereich zeigt sich die „Age of Empires 2 Definitive Edition“ weit vorn. Es ist ein weiterer Titel von Microsoft. In der zweiten Hälfte der Liste finden sich Spiele wie das stilistisch auffällige „Clair Obscur Expedition 33″ (49,99 Euro). Fans düsterer Fantasy greifen zu „Elden Ring Nightreign“, dessen 54,99 Euro teure Deluxe-Edition am meisten gefragt ist.

Die aktuellen Vorbesteller-Charts im Überblick

Forza Horizon 5 Premium Edition (99,99 Euro) Indiana Jones und der Große Kreis Premium Edition (109,99 Euro) Indiana Jones und der Große Kreis (79,99 Euro) Forza Horizon 5 Standard Edition (69,99 Euro) F1 25 Iconic Edition (99,99 Euro) Days Gone Remastered (49,99 Euro) Inazuma Eleven Helden der Siegesstraße Deluxe Edition (79,99 Euro) Age of Empires 2 Definitive Edition Premium Edition (59,99 Euro) Clair Obscur Expedition 33 (49,99 Euro) Clair Obscur Expedition 33 Deluxe Edition (59,99 Euro) Elden Ring Nightreign Deluxe Edition (54,99 Euro) Forever Skies (34,99 Euro) Doom The Dark Ages Premium Edition (109,99 Euro) Rematch (24,99 Euro) Mindseye (59,99 Euro) Forza Horizon 5 Deluxe Edition (89,99 Euro) Rematch Elite Edition (44,99 Euro) Age of Empires 2 Definitive Edition Standard Edition (39,99 Euro) Doom The Dark Ages (79,99 Euro) Elden Ring Nightreign (39,99 Euro)

Wie sich die genannten Spiele nach dem Launch schlagen, werden die kommenden Monate offenbaren. Die jüngsten PSN-Charts basieren auf den Verkäufen im vergangenen März und können hier eingesehen werden.

