PS5: Preiserhöhung für Europa angekündigt

Sony hebt die Preise für die PS5 Digital Edition in mehreren Regionen an. Gleichzeitig wird das Disk-Laufwerk günstiger. Das japanische Unternehmen nennt die Gründe.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der internationalen Märkte wirken sich auf die Preisgestaltung im Konsolenbereich aus. Sony Interactive Entertainment hat für mehrere Länder und Regionen eine Erhöhung des PS5-Preises angekündigt. Betroffen sind Europa, das Vereinigte Königreich, Australien und Neuseeland.

Künftig soll das Digital-Modell der PS5 teurer verkauft werden. Gleichzeitig erfolgt eine Preissenkung für das externe Disk-Laufwerk der PS5.

Neue Preisstruktur tritt am 14. April in Kraft

Die neuen empfohlenen Verkaufspreise gelten ab dem 14. April 2025. In Europa wird die PS5 Digital Edition künftig 499,99 Euro kosten. Im Vereinigten Königreich steigt der Preis auf 429,99 Pfund, in Australien auf 749,95 Australische Dollar und in Neuseeland auf 859,95 Neuseeländische Dollar.

Für die Standardversion der PS5 mit integriertem Disk-Laufwerk ändert sich der Preis in Europa nicht. In Australien und Neuseeland wiederum wurde auch diese Variante angepasst: Dort kostet sie künftig 829,95 AUD bzw. 949,95 NZD. Der Preis der kürzlich vorgestellten PS5 Pro bleibt in allen genannten Märkten unverändert.

Parallel zur Preiserhöhung der Digital Edition senkt Sony den Preis für das separat erhältliche Disk-Laufwerk. In Europa kostet das Zubehör ab sofort 79,99 Euro statt wie bisher 119,99 Euro. Im Vereinigten Königreich sinkt der Preis von 99,99 auf 69,99 Pfund. In Australien reduziert sich der Betrag von 159,95 auf 124,95 AUD, in Neuseeland von 169,95 auf 139,95 NZD.

Die ab 14. April 2025 geltenden Preise für Europa in der Übersicht:

PS5 Digital Edition: 499,99 Euro (50 Euro mehr)

499,99 Euro (50 Euro mehr) PS5 mit Disk-Laufwerk: 549,99 Euro (gleichbleibend)

549,99 Euro (gleichbleibend) Disk-Laufwerk: 79,99 Euro (40 Euro weniger)

79,99 Euro (40 Euro weniger) PS5 Pro: 799,99 Euro (gleichbleibend)

Rein rechnerisch kommt der gleichbleibende Preis der PS5 mit Disk-Laufwerk damit ebenfalls einer Quasi-Erhöhung gleich, da das Disk-Laufwerk in der Kalkulation künftig ein günstigeres Zubehörteil ist.

Gründe für die Preisänderungen

Laut Sony sind die Preisänderungen auf ein herausforderndes wirtschaftliches Umfeld zurückzuführen. In einer offiziellen Stellungnahme nennt Isabelle Tomatis, Vice President of Global Marketing, unter anderem anhaltend hohe Inflationsraten und schwankende Wechselkurse als Hauptgründe. Das Unternehmen hatte bereits im Jahr 2023 eine Preisanpassung für dieselben Regionen vorgenommen. In Japan kam es zuletzt im August 2024 zu einer Preiserhöhung.

Ob weitere Märkte künftig von ähnlichen Maßnahmen betroffen sein werden, bleibt offen. Sony hat dazu keine konkreten Angaben gemacht. Die aktuelle Entwicklung zeigt jedoch, dass sich wirtschaftliche Faktoren zunehmend auf die globale Preisstrategie auswirken. Hier bleibt vor allem die Frage offen, wie sich die von der Trump-Regierung verhängten Zölle auf die Preisgestaltung der PS5 in den USA auswirken werden:

Die PS5 kam ursprünglich im November 2020 auf den Markt. Ende 2023 folgte die PS5 Slim, ein Jahr später die PS5 Pro. Mehr als 75 Millionen Konsolen wurden zwischenzeitlich abgesetzt.

