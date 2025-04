The Last of Us: Auftakt von Staffel 2 zeigt uns Charakter, der nie im Spiel vorgekommen ist

The Last of Us:

Auch in der zweiten Staffel von „The Last of Us“ geht die Adaption wieder über die Videospielvorlage hinaus. Und so bekommen Zuschauer direkt in der ersten Episode einen Charakter zu Gesicht, der im Spiel zwar öfters erwähnt wurde, aber nie aktiv in Erscheinung trat.

Schon in ihrer ersten Staffel nahm sich Serienadaption von „The Last of Us“ die Freiheit, von der ursprünglichen Geschichte des Videospiels abzuweichen und diese an einigen Stellen sogar zu erweitern. Besonders deutlich wird dies in der dritten Folge, die sich ganz auf Bill und Frank konzentriert und ihnen eine wesentlich tiefere Hintergrundgeschichte gibt.

Diese Machart setzen die Showrunner auch in der zweiten Staffel fort, deren erste Episode hierzulande am heutigen Montag ihre Premiere feierte. So überrascht der Staffelauftakt direkt mit dem Auftritt eines Charakters, der in „The Last of Us Part 2“ zwar Erwähnung fand, aber im Spiel selbst nie zu sehen war. Spoilerwarnung: Für alle, die die erste Folge der neuen Staffel von „The Last of Us“ noch nicht gesehen haben, folgen nun Spoiler!

Dieser Charakter tritt zum Staffelauftakt in Aktion

Anders als im Spiel gehen Ellie und Dina in der Serie zwar ebenfalls auf Patrouille, jedoch in einer größeren Gruppe. Teil dieser Gruppe ist auch Kat, Ellies Ex-Freundin. Dadurch können Zuschauer diese Figur erstmals wirklich kennenlernen, nachdem sie im Spiel lediglich in Ellies Tagebuch erwähnt und nur auf Zeichnungen und Bildern dargestellt wurde. Kat ist es auch, die Ellie ihr bekanntes Tattoo sticht, um den Biss zu verdecken.

Obwohl der Auftritt von Kat, die von Schauspielerin Noah Lamanna („Star Trek: Strange New Worlds“) verkörpert wird, eher kurz ausfällt, dürfte es für Fans des Spiels dennoch interessant sein, sie erstmals in Aktion zu sehen. Kat wird im Laufe der zweiten Staffel auch nicht der einzige Charakter sein, dessen Hintergrund beleuchtet wird. Auch Eugenes Geschichte, dessen Cannabis-Labor Ellie und Dina entdeckten und der im Spiel nur auf einem Foto zu sehen war, wird in der Serie ausführlicher dargestellt.

So gut kommt Staffel 2 bei den Kritikern an

Die erste Folge der zweiten Staffel von „The Last of Us“ lässt sich wie eingangs bereits erwähnt, ab sofort anschauen. Hierzulande kann die Serie via Sky oder über den dazugehörigen Streamingdienst WOW verfolgt werden. Die neuen Episoden feiern in Deutschland jeweils am Montag ihre Premiere. Insgesamt können sich Zuschauer dieses Mal auf sieben Folgen freuen.

Und wie kommt die neue Staffel bei der Fachpresse an, die bereits alle Episoden begutachten konnten? Den Kritiken nach zu urteilen ist es den Showrunnern Neil Druckmann und Craig Mazin offensichtlich erneut gelungen, eine hervorragende Dramaserie abzuliefern. So kommt die zweite Staffel auf Rotten Tomatoes aktuell auf eine Kritikerwertung von 96 Prozent.

Vor allem die emotionale Intensität und die kraftvolle Inszenierung werden gelobt, während die Darbietungen von Pedro Pascal als Joel und von Bella Ramsey als Ellie erneut überzeugen können. Nicht ganz so positiv aufgefasst wurde lediglich die Tatsache, die Handlung des zweiten Spiels nicht in einer einzigen Staffel zu erzählen, was zu einem unbefriedigenden Ende führt. Doch Staffel 3 von „The Last of Us“ wurde bereits bestätigt.

