The Last of Us Staffel 2: Wie geht es weiter? Trailer gibt Ausblick auf die nächsten Episoden

The Last of Us Staffel 2:

HBO zeigt erste Szenen aus den weiteren Episoden der aktuellen Staffel von "The Last of Us". Die Freischaltung von Folge 2 erfolgt in einer Woche.

Nach dem Debüt von Episode 1 der zweiten Staffel von „The Last of Us“ richten sich die Blicke auf die Freischaltung der nächsten Folgen, die in den kommenden Wochen über die Bildschirme flimmern werden. Fans müssen bis Episode 2 eine weitere Woche warten, danach folgen fünf weitere.

HBO hat zu den kommenden Episoden einen Trailer veröffentlicht, der Ausschnitte aus der Serie zeigt. Zu sehen sind Charaktere, Schauplätze und dramatische Ereignisse.

Trailer liefert Vorgeschmack auf The Last of Us

Die Trailer-Vorschau zu den kommenden Episoden von „The Last of Us: Stafel 2“ gewährt einen Ausblick auf verschiedene Handlungsstränge und neu eingeführte Gruppen. So werden erstmals die Seraphiten angedeutet – eine mystisch geprägte Fraktion – sowie die Konflikte zwischen Abby und der Washington Liberation Front (WLF). Darüber hinaus deutet der Trailer eine Auseinandersetzung mit einer massiven Horde sowie Ereignisse in der Stadt Jackson an.

Die Adaption der zweiten Staffel basiert auf „The Last of Us Part 2“, jedoch wurden mehrere erzählerische Elemente zeitlich verlagert. Bereits in der Auftaktepisode „Future Days“ wurden zentrale Szenen angepasst: Ein bedeutendes Gespräch findet mit veränderten Beteiligten statt, während eine ursprünglich spätere Rückblende in die Haupthandlung integriert wurde.

Weitere Änderungen betreffen sowohl die Figurenentwicklung als auch die Erweiterung des Serienuniversums. Die von Kaitlyn Dever verkörperte Abby unterscheidet sich in physischer Darstellung vom Videospiel, während neue Charaktere wie Joels Therapeutin (gespielt von Catherine O’Hara) und der Hintergrund von Eugene (Joe Pantoliano) eingeführt wurden.

Eine weitere Staffel wird kommen

Die kreative Leitung, bestehend aus Craig Mazin und Neil Druckmann, verfolgt mit der zweiten Staffel von „The Last of Us“ das Ziel, eine narrative Tiefe zu schaffen und zugleich die DNA des Originals zu bewahren.

Auch zur zukünftigen Entwicklung der Serie äußerten sich Mazin und Druckmann. Beide gehen davon aus, dass die Adaption von „The Last of Us Part 2“ mindestens eine weitere Staffel in Anspruch nehmen wird. Schon vor der Premiere von Staffel 2 kam es zu deren Ankündigung:

Aufgrund der zunehmenden Komplexität und Größenordnung der Episoden sei eine Aufteilung der Geschichte von „The Last of Us Part 2“ notwendig.

