US-Zölle im Chaos: Bleiben PCs und Smartphones verschont, Konsolen wie die PS5 aber nicht?

Die US-Zollpolitik sorgt weiterhin für Chaos, da sich die Bedingungen regelmäßig ändern. Donald Trumps Drohungen, auf chinesische Waren Zölle von bis zu 145 Prozent zu erheben, betreffen nicht zuletzt die Unterhaltungselektronik – darunter auch Zubehör und Spielkonsolen wie Sonys PS5 oder Nintendos Switch 2.

Nintendo könnte es hart treffen

Während PCs und Smartphones am Freitag vermeintlich aus der Liste der von den höheren Zöllen betroffenen Produkte gestrichen wurden, war über Ausnahmeregelungen für Konsolen keine Rede. Auch ein Bericht von Nikkei Asia schlägt in diese Kerbe. Im Artikel heißt es, dass die Switch 2 – ebenso wie andere in China produzierte Spielkonsolen – unter den Auswirkungen des anhaltenden Handelsstreits zwischen den USA und China leiden könnte.

Grundlage des Berichts ist ein internes Bewertungsmemo eines großen Zulieferers, der sowohl Apple als auch Nintendo beliefert. Die darin geschilderten Aussichten für Nintendos neue Konsole sind alles andere als positiv.

Dem Memo zufolge bleibt der US-Importzoll von 145 Prozent auf in China hergestellte Elektronikprodukte bestehen. Dies würde die Switch 2 empfindlich treffen, heißt es weiter. Als Reaktion darauf habe sich das Unternehmen entschlossen, geplante Vorbestellungen zunächst zu verschieben, um die möglichen Folgen auf den US-Markt besser einschätzen zu können.

Laut Bericht wird der Großteil der Switch-2-Einheiten weiterhin in China gefertigt, lediglich ein kleiner Anteil stammt aus Vietnam. Diese Abhängigkeit erschwert es Nintendo, kurzfristig auf die Handelssituation zu reagieren. Das könnte auch ein Grund dafür sein, warum sich zuletzt auch in Kanada geplante Vorbestellungen verzögert haben. Eine offizielle Stellungnahme von Nintendo steht bislang noch aus.

Sony wiederum reagierte auf die Entwicklung mit strategischen Maßnahmen. Das Unternehmen verlagerte große Liefermengen der PS5 in die USA, um den Auswirkungen der Zölle zu entgehen. Zum Wochenbeginn wurden außerdem die Preise der Konsole in mehreren Märkten erhöht. In einer offiziellen Mitteilung heißt es, die Entscheidung sei durch ein „schwieriges wirtschaftliches Umfeld“ begründet, welches „hohe Inflation und schwankende Wechselkurse“ umfasse.

Ausnahmen schon wieder hinfällig

Auch bei PCs und Smartphones scheint das letzte Wort noch nicht gefallen zu sein. Der US-Präsident ließ heute in den sozialen Medien folgen, dass „NIEMAND aus dem Schneider ist“ und dementierte zugleich die zuvor kolportierte Ausnahmeregelung: „Es gab keine am Freitag angekündigte Ausnahme von den Zöllen.“

Die elektronische Lieferkette steht insgesamt im Fokus der sogenannten National Security Tariff Investigations. US-Handelsminister Howard Lutnick erklärte gegenüber ABC News, dass ein eigener „Halbleiterzoll“ in Planung sei. Genaue Angaben zum Zeitpunkt der Einführung oder zur Höhe der Abgaben gibt es bislang nicht.

„Wir brauchen Halbleiter, wir brauchen Chips und wir brauchen Flachbildschirme. Diese Dinge müssen in Amerika hergestellt werden“, so Lutnick. Auch Jamieson Greer, Handelsbeauftragter der US-Regierung, verwies darauf, dass man auf eine „Verlagerung der Produktion“ in die USA abziele.

Es gibt noch keine Einzelheiten darüber, wann dieser Halbleiterzoll eingeführt werden könnte oder in welchem ​​Ausmaß er die Preise beeinflussen wird.

Die Entwicklungen rund um die US-Zölle sorgen letztlich für große Unsicherheit in der globalen Gaming-Branche. Immerhin erschwert die fehlende Klarheit über langfristige Regelungen und die Einbeziehung neuer Zollkategorien strategische Entscheidungen.

