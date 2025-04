Astro Bot: Von Kaffeemühle bis Rouletterad – 90 Prozent der Ideen wurden verworfen

Mit „Astro Bot“ lieferte Team Asobi im letzten Jahr nicht nur das Spiel des Jahres ab, sondern auch eines der kreativsten und einfallsreichsten Videospiele der jüngsten Vergangenheit. Selbst der ehemalige Boss von Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, gestand, dass Nintendo in ihrem eigenen Spiel „fast übertroffen“ wurden.

Doch Team Asobi hatte ursprünglich noch weitaus mehr und teils ziemlich verrückte Ideen, die es letztendlich aber nicht ins fertige Spiel geschafft haben und wieder verworfen wurden. Wie Game Director Nicolas Doucet auf der GDC 2025 in San Francisco enthüllt (via IGN) hat, landeten am Ende 90 Prozent der Ideen im Papierkorb.

Jedes Level sollte ein einzigartiges Gameplay bieten

Während eines Vortrags auf der Messe gab Doucet Einblicke in die Entwicklungsgeschichte von „Astro Bot“. Dabei enthüllte er, dass der ursprüngliche Pitch 23 Überarbeitungen benötigte, bevor er dem oberen Management vorgestellt werden konnte. Anschließend erläuterte er den kreativen Prozess des Teams: Team Asobi bildete kleine Gruppen von fünf bis sechs Personen, in denen jeder seine Ideen während eines Brainstormings auf einzelnen Haftnotizen festhielt:

Letztendlich gelangten laut Doucet nur etwa zehn Prozent der anfänglichen Ideen in die nächste Phase: das Prototyping. Dort entwickelte jedes Teammitglied einen Prototyp seiner Idee, wobei auch Abteilungen außerhalb des Game Designs einbezogen wurden. So entstanden Konzepte, die weit über das übliche Plattforming-Erlebnis hinausgingen. Schließlich wurden jedoch nur ausgewählte Mechaniken weiterentwickelt, mit dem Ziel, dass jedes Level ein einzigartiges Gameplay bietet und sich deutlich von anderen abhebt.

Zu den Ideen, wie es letztendlich nicht ins Spiel schafften, gehören unter anderem der Prototyp eines Tennisspiels, ein Aufziehroboter, eine Kaffeemühle oder ein Rouletterad. Auch ein Level, in dem Astro auf einem Vogel fliegen sollte, war ursprünglich geplant, wurde aufgrund der Ähnlichkeit zum Affen-Power-Up nicht umgesetzt.

„Letztendlich kamen wir zu dem Schluss, dass die Überschneidungen nicht genug Abwechslung ermöglicht hätten, also haben wir dieses Level komplett gestrichen“, sagte Doucet. „Wir werden nie erfahren, ob es Anklang gefunden hätte. Aber rückblickend glaube ich, dass es gut war, diese Zeit anderswo zu nutzen.“

Astro Bot soll zukünftig eine eigene Identität erhalten

Es besteht die Möglichkeit, dass Team Asobi einige der zahlreichen verworfenen Konzepte in einem zukünftigen Nachfolger zu „Astro Bot“ erneut in Betracht ziehen könnte. Bei den BAFTA Game Awards, wo das gefeierte Jump & Run fünf weitere Preise zu seiner bereits beachtlichen Sammlung hinzufügen konnte, sprach Doucet bereits über eine mögliche Fortsetzung und erklärte, dass man Astro als eigenständige Marke mit einer klaren Identität etablieren möchte.

Allerdings seien die Arbeiten an „Astro Bot“ laut Doucet auch noch nicht abgeschlossen. Was genau der Game Director damit andeuten wollte, lässt sich bislang allerdings nicht sagen. Gut möglich, dass in Zukunft noch weitere Inhalte in Form von kostenlosen Level oder sogar kostenpflichtige DLCs folgen könnten. Zuletzt löste Doucet auch neue Spekulationen um mögliche „Final Fantasy“-Bots aus.

