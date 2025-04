Baldur’s Gate 3: Der letzte Patch ist da – Changelog liefert alle Details zu Neuerungen und Verbesserungen

Nachdem Patch 8 für „Baldur’s Gate 3“ bereits Ende Januar versehentlich veröffentlicht wurde und im Anschluss für Probleme sorgte, steht das finale Update für das Rollenspiel der Larian Studios ab sofort ganz offiziell zum Download bereit und markiert damit das Ende der aktiven Entwicklung.

Wie die Entwickler bekannt gegeben haben, wird es in Zukunft keine neuen Inhalte mehr für „Baldur’s Gate 3“ geben und auch die Handlungsstränge, Origin-Charaktere und Gefährten werden von nun an unangetastet bleiben. Lediglich kleinere Fehlerbehebungen könnten noch folgen. Doch auch davon hat Patch 8 mehr als genug zu bieten, wie das gigantische Changelog beweist.

Finaler Patch bringt Unterklassen, Foto-Modus und Crossplay

Bereits vor einigen Tagen deuteten die Entwickler an, dass das kommende Update das „ultimative Baldur’s Gate-Erlebnis“ liefern und die vollständigen Patchnotes beachtliche 48 Seiten umfassen würden. Jetzt ist das detaillierte Changelog zu Patch 8 für „Baldur’s Gate 3“ auf der offiziellen Webseite einsehbar. Zu den Highlights gehören die zwölf zusätzlichen Unterklassen, die jede Hauptklasse um neue Animationen, Fähigkeiten und Zauber erweitern.

Des Weiteren bereichert dieser Patch das Spiel um einen umfangreichen Foto-Modus, der vielfältige Kamera- und Objektiveinstellungen sowie eine beeindruckende Auswahl von über 300 Stickern, Rahmen und Posen bietet. Darüber hinaus können Spieler auf PS5, Xbox Series X/S, PC und Mac ab sofort den Mehrspielerpart von „Baldur’s Gate 3“ mit nahtlosem plattformübergreifenden Fortschritt und umfassendem Cross-Play erleben.

Um die Veröffentlichung des finalen Patch 8 für „Baldur’s Gate 3“ gebührend zu feiern, haben die Larian Studios zusätzlich einen charmanten animierten Kurzfilm in Kooperation mit Spud Gun Studios produziert, der sogar Game Director Swen Vincke zu seinem animierten Debüt verhilft. Den Film könnt ihr euch unterhalb dieser Meldung ansehen.

Während ein Großteil der Larian Studios bereits seit Monaten am nächsten Projekt arbeiten, kann sich nun das gesamte Team auf das neue Spiel konzentrieren. Bereits auf der PAX West im vergangenen jähr sagte Studioleiter Swen Vincke: „Es ist Zeit für das Team, in unsere Höhle zurückzukehren und die Rüstung an die Wand zu hängen, während wir uns auf unser nächstes Projekt konzentrieren.“

Woran Larian aktuell arbeitet, ist noch unbekannt. Es wird sich jedoch erneut um ein Rollenspiel handeln, womit das Studio seiner Expertise treu bleibt – mit „Baldur’s Gate 4“ bräuchte man aber nicht zu rechnen. Um sich vollständig auf die Entwicklung konzentrieren zu können, wird das Team für die nächste Zeit in eine „Mediensperre“ eintreten. Bedeutet für die Fans, dass sie sich wohl noch eine Weile gedulden müssen, bis erste Details zum kommenden Titel ans Licht kommen.

