Days Gone Remastered: Freaker-Horden, Zeitdruck & mehr – Die neuen Modi im Detail

Zu den interessantesten Neuerungen von "Days Gone Remastered" gehören die drei zusätzlichen Spielmodi. Wir haben die wichtigsten Informationen für euch zusammengefasst und verraten euch, was es mit den einzelnen Modi auf sich hat.

In diesem Monat kehrt Sony Bends Open-World-Abenteuer „Days Gone“ in Form eines technisch wie inhaltlich erweiterten Remasters zurück. In der Neuauflage dürft ihr euch auf drei exklusive Modi freuen, die für spielerische Abwechslung sorgen und euch vor neue Herausforderungen stellen.

Wie Sony Bends Creative-Director Kevin McAllister im Interview mit dem offiziellen PlayStation Blog verriet, sind Neuerungen wie der Permatod-Modus auf das Feedback und die Spielweise der Community zurückzuführen. Laut McAllister wollten die Entwickler einen solchen Modus ursprünglich schon 2019 umsetzen.

„Wir haben gesehen, wie Spieler Videos gemacht haben, in denen sie versuchten, einen ganzen Durchlauf ohne jeglichen Schaden zu überstehen, und dabei nur das sehr schwache Stiefelmesser eingesetzt haben“, so der Creative-Director von „Days Gone“.

„Jetzt bekommt man also wirklich das echte Überlebenserlebnis. Ich glaube, den Spielern wird es gefallen.“

Riesige Freaker-Horden im Hordenangriff-Modus

Der erste der drei neuen Spielmodi trägt den Namen Hordenangriff und orientiert sich spielerisch an den Horde-Modi anderer Titel. In einer offenen Welt nehmt ihr es mit immer größer werdenden Gegner-Horden auf, die auf bis zu 800 Freaker anwachsen können, und steht vor der Aufgabe, möglichst lange zu überleben.

Zu Beginn nur mit einer Handfeuerwaffe ausgestattet, begebt ihr euch auf die Suche nach eurem Motorrad. Nachdem ihr euch den fahrbaren Untersatz gesichert habt, könnt ihr die sich verändernden Gebiete des Hordenangriff-Modus erkunden.

Ihr begebt euch auf die Suche nach Vorratskisten, die auf der Karte verstreut sind und überlebenswichtige Ausrüstung wie Waffen oder Munition enthalten.

„Wir haben alles, was es im Story-Modus gab, übernommen, darauf aufgebaut und die Herausforderungen, die wir nach dem Launch veröffentlicht haben, genommen und das Konzept weiterentwickelt. Jetzt gibt es also diese großen offenen Gebiete, in denen ihr es mit Horden aufnehmen müsst, und sie kommen aus verschiedenen Richtungen auf euch zu. Man begegnet Horden an völlig neuen Orten als in der Story, und die Horden an vertrauten Orten sind sogar noch größer“, erklärte McAllister.

Ebenfalls neu ist der Speedrun-Modus, dessen Sinn und Zweck sicherlich selbsterklärend ist. Auf einem Schwierigkeitsgrad eurer Wahl macht ihr euch daran, die Kampagne von „Days Gone“ so schnell wie möglich zu beenden. Auf dem Bildschirm ist ein Timer zu sehen, der während der Zwischensequenzen pausiert.

Bei jedem Versuch wird neben dem Schwierigkeitsgrad die benötigte Zeit erfasst. Ganz am Ende eures Speedruns erhaltet ihr eine spezielle Grafik mit euren detaillierten Statistiken, die ihr mit Freunden oder anderen Spielern teilen könnt.

Die ultimative Herausforderung: Permatod

Wer auf der Suche nach einer besonderen Herausforderung sein sollte, wird bei Permatod fündig. Den Permatod-Modus könnt ihr in einem Schwierigkeitsgrad eurer Wahl bestreiten und zwischen zwei Einstellungen wählen. Entscheidet ihr euch für das komplette Spiel, müsst ihr dieses beenden, ohne dass Deacon das Zeitliche segnet.

Stirbt der Protagonist, ist das Abenteuer vorbei und ihr müsst das Spiel von vorne beginnen. Zur zweiten Variante des Permatod-Modus führte der Creative-Director aus: „Wenn ihr pro Akt eine Aktion auswählt, z. B. wenn ihr erneut bei der Horde in der alten Sägemühle sterbt, kehrt ihr nur zu diesem Anfang des Akts zurück.Ees gibt mehrere Checkpoints pro Akt. Das erspart euch stundenlanges Spielen in diesem Modus.“

„Sammelt bei jeder Gelegenheit Vorräte und geht dabei methodischer vor. Wenn ihr ein Hinterhaltcamp durchquert, solltet ihr euch gut vorbereiten, bevor ihr wieder aufbrecht, denn ihr könntet auf eine Horde oder einen Bären stoßen. Ohne Munition ist der Durchlauf schnell vorbei“, heißt es zum Permatod-Modus abschließend.

„Days Gone Remastered“ erscheint am 25. April 2025 für den PC und die PS5. Neben den beschriebenen Spielmodi werden auch neue Trophäen geboten, zu denen ihr hier weitere Details findet.

Wer „Days Gone“ bereits für die PS4 besitzen sollte, kann sein Spiel für zehn Euro einem Upgrade auf das PS5-Remaster unterziehen.

