Days Gone Remastered: Warum das PS5-Update mehr ist als nur hübschere Grafik

In diesem Monat wird „Days Gone Remastered“ für die PS5 erscheinen, doch die Neuauflage wird weit mehr als einfach nur hübschere Grafik bieten. Vielmehr handelt es sich um eine visuelle Neuerfindung, wie Kevin McAllister von Entwickler Bend Studio jetzt in einem Interview verdeutlicht hat.

Im vergangenen Februar kündigte Sony im Rahmen seiner jüngsten State of Play mit „Days Gone Remastered“ eine Neuauflage des 2019 für die PS4 veröffentlichen Open-World-Actionspiels für die PS5 an. Obwohl sich die Fans in den letzten Jahren ein „Days Gone 2“ wünschten, geht es ab Ende April mit Deacon St. John zurück nach Oregon.

Dabei wird die überarbeitete Version aber weitaus mehr bieten, als einfach nur eine grafische Aufwertung. Wie Kevin McAllister, seines Zeichens Creative und Product Lead bei Entwickler Bend Studio, jetzt in einem Interview mit dem offiziellen PlayStation Blog verraten hat, handelt es sich vielmehr um eine visuelle Neuerfindung.

Remastered sorgt für einen ganz neuen, realistischeren Look

Wie McAllister im Gespräch deutlich machte, war „Days Gone“ bereits 2019 „ein besonderes Spiel“ für die Entwickler. „Sechs Jahre nach dem Original hat sich die Technologie verbessert – uns steht jetzt die PS5-Leistung zur Verfügung. Wir konnten noch viel mehr tun, um das Potenzial des Spiels aufzuzeigen“, so der kreative Kopf. Und aus diesem Grund weist „Days Gone“ auf der PS5 nicht nur eine bessere Grafik, sondern einen ganz anderen, deutlich realistischeren Look auf.

„Die Beleuchtung wurde optimiert sowie die Schattenqualität und die Nebeltiefe erhöht. Zum Beispiel ist die Nachtzeit jetzt dunkler und der Mond sieht echter aus. Auch der blaue Himmel sieht natürlicher aus – Days Gone hat einen sehr realistischen Look“, erklärte McAllister. Demnach habe man das Spiel dank der PS5 „auf ein neues Level gebracht“.

Darüber hinaus erhält mit „Days Gone Remastered“ der neue Foto-Modus Einzug, der mit zahlreichen Verbesserungen daherkommt. Dadurch bekommen die Spieler noch mehr kreative Möglichkeiten für die In-Game-Fotografie. Dazu zählen beispielsweise mehr Beleuchtungsoptionen und ein sofortiger Tag-Nacht-Wechsel, um die perfekten Umgebungsfotos zu erstellen.

Auch inhaltlich hat die PS5-Neuauflage mehr zu bieten

Neben der deutlich überarbeiteten Grafik, die „Days Gone Remastered“ einen verbesserten Look verpasst, können sich PS5-Spieler aber auch auf einige neue Inhalte freuen. Dazu zählt der neue „Horde Assault“-Modus, in dem man sich schier endlosen Wellen von Freaker-Horden entgegenstellen kann. Ebenfalls neu mit dabei sind die Modi „Speedrun“ und Permadeath“: In der ersten Variante geht es darum, das Spiel schnellstmöglich abschließen, während der zweite Modus den Bildschirmtod gnadenlos bestraft.

Darüber hinaus nutzt „Days Gone Remastered“ auch die Fähigkeiten des DualSense-Controllers, während 3D-Audio und VRR ebenfalls unterstützt werden. Zudem können sich die Spieler entscheiden, ob sie den Qualitätsmodus für eine höhere Auflösung oder den Performancemodus für eine verbesserte Bildrate bevorzugen. Auf der PS5 Pro bietet die Neuauflage zudem eine noch bessere Leistung.

Ab dem 25. April 2025 wird „Days Gone Remastered“ schließlich für die PS5 erhältlich sein – allerdings nur in digitaler Form. Eine physische Version mit Disc wird Sony nicht anbieten. Spieler, die bereits das PS4-Original ihr Eigen nennen, haben zudem die Möglichkeit, für zehn Euro ein entsprechendes Upgrade zu erwerben.

Weitere Meldungen zu Days Gone.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren