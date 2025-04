Game Sales Awards März: 3x Platin, 1x Gold – Diese Spiele dominierten die deutschen Verkaufszahlen

Jeden Monat verleiht game, der deutsche Verband der Games-Branche, die Game Sales Awards und zeichnet damit die verkaufsstärksten Computer- und Videospiele im deutschen Einzelhandel aus. Voraussetzung dafür sind mindestens 100.000 verkaufte Exemplare innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Release.

Und im März 2025 konnten insgesamt vier Titel mit entsprechenden Awards geehrt werden, darunter auch drei Spiele, die den Meilenstein von 200.000 verkauften Einheiten knacken konnten und somit einen Platin-Award einheimsen konnten. Dazu gehören „Assassin’s Creed Shadows“, „Monster Hunter Wilds“ und „Kingdom Come: Deliverance 2“. Ein Gold-Award ging zudem an „Split Fiction“.

Platin für Assassin’s Creed Shadows, Monster Hunter Wilds und Kingdom Come: Deliverance 2

„Assassin’s Creed Shadows“ wurde am 20. März für die PS5, Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht und konnte zum Launch den zweithöchsten Umsatz in der Franchise-Geschichte erzielen. Nach nur 48 Stunden wurden bereits mehr als zwei Millionen Spieler verzeichnet. Und auch bei uns in Deutschland sorgte Ubisofts Action-Adventure für die bis dato verkaufsstärkste Woche des Jahres. So konnten hierzulande über 200.000 Exemplare verkauft werden und „Shadows“ erhält den Platin-Award.

Ebenfalls Platin für 200.000 erzielte Verkäufe in Deutschland geht an „Monster Hunter Wilds“, das seit dem 28. Februar für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich ist. Weltweit spielt das Action-Rollenspiel aber in einer anderen Liga: Allein in den ersten drei Tagen nach dem Release wurden über acht Millionen Verkäufe erzielt – damit ist „Monster Hunter Wilds“ das am schnellsten verkaufte Spiel in der Geschichte von Capcom.

Der dritte Platin-Award im Monat März geht an „Kingdom Come: Deliverance 2“. Das Mittelalter-RPG wurde bereits am 4. Februar für die PS5, Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht und zählte zu den ersten Spielehighlights des Jahres. Und in den ersten zwei Wochen konnten weltweit über zwei Millionen Verkäufe erzielt werden, während 200.000 auf unseren Einzelhandel zurückfallen.

Split Fiction erhält den Gold-Award

Ein Gold-Award für 100.000 verkaufte Einheiten wurde im März ebenfalls verliehen und ging an „Split Fiction“. Das Koop-Abenteuer von Entwickler Hazelight wurde am 6. März für die PS5, Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht – eine Switch-2-Version folgt zudem am 5. Juni. Nach dem Release konnte das Spiel bereits drei Weltrekorde aufstellen und auch die internationalen Verkaufszahlen konnten mit zwei Millionen Exemplare innerhalb der ersten Woche überzeugen.

Neben den Gold- und Platin-Awards werden darüber hinaus auch noch der Doppel- und Multi-Platin-Award für 400.000 und 600.000 verkaufte Exemplare verliehen. Als Grundlage für die Verkaufszahlen dient das Branchenpanel GSD (Game Sales Data) der Video Games Europe. Einen weiteren Überblick über den deutschen Spielemarkt liefert unser Charts-Archiv, das weitere Verkaufslisten der vergangenen Monate und Jahre für euch bereithält.

