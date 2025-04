Lost Records Bloom & Rage: Tape 2 des PS-Plus-Titels ab heute spielbar – Infos & Freischaltzeit

Nach dem Auftakt von „Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1“ im Februar setzt Entwickler Don’t Nod Montréal heute die Geschichte in Tape 2 fort. Die zweite Episode namens „Rage“ verspricht neue narrative Entscheidungen, intensivere Spielmechaniken und eine Auflösung der offenen Fragen rund um die Ereignisse des Sommers 1995.

Doch wann genau geht es heute los? Die Freischaltzeit für Tape 2 wurde vom Studio offiziell bestätigt. Executive Producer Luc Baghadoust verwies in einem Tweet auf die frühen Abendstunden. „Hey! Diesmal sollte es 18 Uhr sein“, so seine Worte, die letztlich nicht rundum sicher klingen.

Das erleben Spieler in Tape 2 von Lost Records Bloom & Rage

Das narrative Abenteuerspiel “Lost Records: Bloom & Rage” erzählt eine zweigleisige Geschichte in den Jahren 1995 und 2022. Vier Jugendliche gründen in Velvet Cove, Michigan, eine Punkband. Ein Ereignis im Wald verändert alles – Jahrzehnte später zwingt ein geheimnisvolles Paket die inzwischen erwachsenen Frauen zu einer Konfrontation mit ihrer Vergangenheit. Tape 2 knüpft direkt an den Cliffhanger von Tape 1 an und soll laut Entwickler die Geschichte zum Abschluss bringen.

„Das erste Tape, Bloom, ist der schöne und sonnige Teil des Sommeranfangs. Man lernt die Mädchen kennen und kommt mit ihnen in Kontakt“, erklärte Michel Koch, Creative Director bei Don’t Nod Montréal. In der Fortsetzung verschieben sich Tonalität und Fokus deutlich: „Das zweite Tape wird sich mehr auf diesen mysteriöseren Teil der Geschichte konzentrieren.“ Koch betonte, dass sich die übernatürlichen Elemente in Tape 2 stärker entfalten und die Atmosphäre verdichten.

Veränderungen im Spieltempo und den Mechaniken

Tape 2 von “Lost Records: Bloom & Rage” beginnt mit den Konsequenzen des dramatischen Endes von Tape 1 und stellt Swann und ihre Freundinnen vor emotionale Herausforderungen. Die Geschichte umfasst nun den Monat August und läuft auf mehrere mögliche Enden hinaus. Spieler können anhand ihrer Entscheidungen aus Tape 1 direkte Auswirkungen auf den Verlauf der Handlung erkennen.

Ein zentraler Bestandteil bleibt dabei Swanns Camcorder, der bereits im ersten Tape zur Dokumentation genutzt wurde. In Tape 2 wird seine Rolle weiterentwickelt. „Wir wollten euch ein Werkzeug an die Hand geben, das Swanns Waffe oder Schild ist. Sie filmt Leute, versteckt sich aber auch hinter der Kamera“, erklärte Koch. Darüber hinaus werden die Mechaniken um den Camcorder mit neuen Spielsystemen verknüpft – einschließlich Rätseln, die Dialogoptionen und Charakterwissen aktiv einbinden.

In den 2022ern treffen sich die wiedervereinten Freundinnen weiterhin an einem festen Ort, wo sie über ihre Vergangenheit sprechen und die geheimnisvolle Box öffnen müssen. „Dieser Teil wird nach wie vor hauptsächlich in der Bar stattfinden“, so Koch, der auf dem PlayStation-Blog ausführlicher zu Wort kommt.

Veröffentlichung, Plattformen und Verfügbarkeit

Tape 2 von “Lost Records: Bloom & Rage” ist voraussichtlich ab dem heutigen 15. April 2025 um 18:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit verfügbar, wobei erneut die Plattformen PS5, Xbox Series X/S und PC angesprochen werden.

Tape 1 wurde am 18. Februar 2025 veröffentlicht. Der Titel ist aktuell im PlayStation Store rabattiert: Statt 39,99 Euro zahlen Kunden bis zum 24. April 2025 um 0:59 Uhr nur 33,99 Euro (–15 %). Allerdings gilt nach wie vor: “Lost Records: Bloom & Rage” ist auch Teil des PS-Plus-Angebotes.

Die Bewertung im PlayStation Network liegt bei durchschnittlich 4,41 von 5 Sternen bei mehr als 8.300 Stimmen. Auf Metacritic erreicht das Spiel einen Score von 75 basierend auf 31 Kritiken.

Weitere Meldungen zu .

Diese News im PlayStation Forum diskutieren