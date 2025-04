Metro: Update zum nächsten Titel – PlayStation-Spieler gehen beim 15-jährigen Jubiläum leer aus

Bereits im vergangenen Monat feierte die düstere „Metro“-Reihe von 4A Games ihren 15. Geburtstag. Das Jubiläum nutzte das ukrainische Studio zum einem, um sich für die langjährige Unterstützung der Spieler zu bedanken.

„Vielen Dank für die jahrelange Leidenschaft und Liebe, die ihr uns bisher entgegengebracht habt“, sagte das Studio. „Das ganze Jahr über wird es auf den Social-Media-Kanälen von Metro Events, Angebote und Jubiläumsinhalte geben, um euch, unseren Spielern, dafür zu danken, dass ihr uns auf dieser Reise bisher begleitet habt.“

Im Rahmen der Feierlichkeiten können die Spieler „Metro 2033: Redux“ bis zum morgigen Mittwoch, den 16. April 2025 um 17 Uhr unserer Zeit kostenlos herunterladen. Der Haken an der Sache: Die PlayStation-Community geht bei dem Gratis-Angebot leider leer aus, da dieses lediglich für Steam und GOG gilt.

Im PlayStation Store wartet aber immerhin ein Rabatt in Höhe von 75 Prozent, sodass ihr euch den Shooter aktuell für 4,99 Euro sichern könnt.

4A Games spricht über das neue Metro

Dass 4A Games an einem neuen „Metro“-Projekt arbeitet, ist bereits seit einer ganzen Weile bekannt. Das 15-jährige Jubiläum nutzte das Studio, um ein paar Worte zu dem Titel zu verlieren. Wie die Entwickler noch einmal betonten, wurde die Geschichte aufgrund der völkerrechtswidrigen Invasion der Ukraine durch die russische Föderation komplett überarbeitet.

„Wie wir in unserem letzten Studio-Update gesagt haben, hat der groß angelegte russische Einmarsch im Jahr 2022 verändert, wie wir die Geschichte des nächsten Metro-Spiels erzählen wollten“, ergänzte das Studio. „Da die Kunst für viele unserer Entwickler in der Ukraine zur Realität wurde, schöpften wir aus diesen gelebten Erfahrungen, um eine noch düsterere Geschichte zu schaffen.“

„Themen, die im Metro-Universum bereits vorhanden waren, wurden dadurch umso deutlicher und wichtiger“, so 4A Games weiter. „Da Konflikt, Machtkampf, die Schrecken der Tyrannei und der Preis der Freiheit in den letzten über drei Jahren Teil unseres Lebens geworden sind, leben und arbeiten wir noch immer im Krieg. Das prägt unweigerlich die Spiele, die wir machen.“

Spieler erwartet eine düstere Story

Der Art und Weise, wie die Geschichten im „Metro“-Universum erzählt werden, möchten die Entwickler von 4A Games auch bei ihrem nächsten Projekt treu bleiben. Ein weiteres Mal dürfen sich die Spieler daher auf „eine knallharte, politische, kriegsfeindliche und oft emotionale Geschichte“ einstellen, wie das Studio betont.

Für die Geschichte ist erneut der russische Autor Dmitry Glukhovsky verantwortlich, der sich in der Vergangenheit mehrfach offen gegen die Invasion der Ukraine aussprach.

„Dmitry hat sich von Anfang an gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen. Eine mutige Entscheidung für jeden Russen, die ihm eine Gefängnisstrafe (in Abwesenheit) einbrachte“, heißt es abschließend. „Und wir sind stolz, ihn als Freund und Mitgestalter zu haben, während wir gemeinsam dieses nächste und relevanteste Kapitel von Metro erzählen.“

Wann wir mit der offiziellen Enthüllung des neuen „Metro“-Abenteuers rechnen dürfen, ist weiterhin unklar.

