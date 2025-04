PS Plus Extra/Premium im April 2025: Neuzugänge freigeschaltet – Diese Titel warten auf euch

Ab sofort stehen die neuen PS Plus Extra- und Premium-Titel für den April 2025 zum Download bereit. Wir verraten euch, auf welche Neuzugänge ihr euch in diesem Monat freuen dürft.

In der vergangenen Woche stellte Sony die Titel vor, die in diesem Monat den Weg in die Bibliotheken der PlayStation Plus-Stufen Extra und Premium finden.

Ab sofort stehen die Neuzugänge zum Download bereit und können von Abonnenten heruntergeladen und gespielt werden. Zu den Highlights des laufenden Monats zählt sicherlich „Blue Prince“. Das Puzzle-Adventure des Indie-Studios Dogubomb entwickelte sich zu einem echten Überraschungshit und bringt es auf Metacritic auf eine Durchschnittswertung von 93 Punkten.

Wer das magische Open-World-Abenteuer „Hogwarts Legacy“ bislang nicht gespielt haben sollte, kann dieses nachholen, während Retro-Fans beim PS2-Klassiker „War of the Monsters“ auf ihre Kosten kommen.

Nachfolgend die überschaubare Übersicht der Neuzugänge im April 2025.

PS Plus Extra

Hogwarts Legacy – PS4/PS5

– PS4/PS5 Blue Prince – PS5 (Seit 10. April 2025 verfügbar)

– PS5 (Seit 10. April 2025 verfügbar) Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 – PS5

– Tape 2 – PS5 Battlefield 1 – PS4/PS5

– PS4/PS5 EA PGA Tour – PS5 (Seit 10. April verfügbar)

– PS5 (Seit 10. April verfügbar) PlateUp! – PS4/PS5

PS Plus Premium

Alone in the Dark 2 – PS4/PS5

– PS4/PS5 War of the Monsters – PS4/PS5

Parallel zur heutigen Freischaltung der neuen Titel entfernt Sony mehrere Spiele aus dem Angebot von PlayStation Plus Extra und Premium. Darunter das beliebte Action-Adventure „Kena: Bridge of Spirits“ oder den Indie-Hit „Slay The Spire“.

Weiter geht es für die PlayStation-Community mit der offiziellen Enthüllung des Essential-Line-Ups für den Monat Mai 2025. Hier nimmt Sony die entsprechende Ankündigung traditionell am letzten Mittwoch eines Monats gegen 17:30 Uhr vor. Im aktuellen Fall wäre dies der 30. April 2025.

Die Freischaltung erfolgt am darauf folgenden Dienstag, den 6. Mai 2025 gegen 11 Uhr. Wie Sony in der letzten Woche bekannt gab, wird das Unternehmen den Preis der PlayStation Plus-Abos in mehreren Regionen erhöhen. Deutschland ist erfreulicherweise nicht betroffen.

Stattdessen nimmt Sony die Preiserhöhungen in 15 lateinamerikanischen und ausgewählten asiatischen Ländern wie Südkorea, Singapur, Malaysia und Thailand vor. Auch australische Spieler müssen ab dem 16. April 2025 mit höheren Preisen leben, die alle drei Stufen der PlayStation Plus-Mitgliedschaft betreffen.

Inwieweit die aktuelle Entwicklung auf mögliche Preissteigerungen in Europa hindeutet, bleibt abzuwarten.

