The Elder Scrolls 4 Oblivion Remake: Steht der Release kurz bevor? Insider macht Hoffnung

The Elder Scrolls 4 Oblivion Remake:

Nachdem sich zuletzt die Hinweise auf einen Release in diesem Monat verdichteten, soll die Veröffentlichung des "The Elder Scrolls 4: Oblivion"-Remakes nun kurz bevorstehen. Ein bekannter Insider nennt ein konkretes Releasezeitfenster.

Obwohl eine offizielle Ankündigung weiterhin aussteht, dürften inzwischen wohl nur noch die wenigsten an der Existenz des Remakes von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ zweifeln.

Nachdem sich zuletzt mehrere Insider auf eine mögliche Veröffentlichung im April festgelegten, brachte der Gaming-Journalist und Insider Jeff Grubb in dieser Woche einen konkreten Releasezeitraum ins Gespräch. Seinen Informationen zufolge soll das Remake des RPG-Klassikers in der nächsten Woche erscheinen.

Wie auch andere Insider zuvor, spricht Grubb von einem geplanten Shadow-Drop: „Die Woche um den 21. April. Also im Grunde die letzte Woche dieses Monats. […] Oblivion soll dann als Shadow-Drop erscheinen, was, glaube ich, auch schon andere Leute gesagt haben.“

„Aber ich habe eine separate Bestätigung, dass das tatsächlich so geplant ist. Ein Shadow-Drop in der letzten Aprilwoche.“

Weiterer Insider stützt Grubbs Aussagen

Ein Zeitraum, der nicht zum ersten Mal die Runde macht. Bereits Anfang April berichtete der in Xbox-Fragen für gewöhnlich gut informierte Insider „Detective Seeds“, dass das Remake von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ in der Woche um den 21. April 2025 erscheint.

„Haltet nach dem ESO-Jubiläumsevent in der Woche vom 21. April Ausschau nach dem Oblivion-Remake“, so „Detective Seeds“ Anfang des Monats. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass es nach dem Event erscheinen wird, da die Informationen von mehr als einer Person stammen. Das Projekt ist zu 100 Prozent real. Das richtet sich an alle, die zweifeln.“

Ein weiterer bekannter Leaker und Insider, der die Existenz der Rollenspiel-Neuauflage bestätigte, ist „Nate the Hate“. Dieser wies bereits im letzten Monat auf eine mögliche Veröffentlichung im April hin.

Sollten sich die Angaben der diversen Insider bewahrheiten, erfahren wir in wenigen Tagen endlich mehr. Microsoft beziehungsweise Bethesda äußerten sich zu den Gerüchten der letzten Wochen nicht.

Remake soll mehr als nur eine bessere Grafik bieten

Anfang des Jahres erreichten uns Berichte, wonach „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ im Rahmen des Remakes nicht nur grafisch überarbeitet wird. Auch spielerisch sollen die Entwickler von Virtuos nachbessern.

Laut den Berichten wurden unter anderem Elemente wie Ausdauer, Schleichen, Blocken, Bogenschießen, Trefferreaktionen und die Benutzeroberfläche überarbeitet. Das erklärte Ziel der Entwickler: Den Rollenspiel-Klassiker an moderne Standards anzupassen.

Während das Schleichsystem präzisere visuelle Hinweise spendiert bekommen soll, hieß es zu den Block-Mechaniken, dass sich diese an Titeln wie „Assassin’s Creed“ oder diversen Soulslikes orientieren. Das Bogenschießen wiederum soll sowohl in der First- als auch der Third-Person-Perspektive deutlich präziser ausfallen.

Das Remake von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ erscheint aller Voraussicht nach für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

