The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered: Leak enthüllt erste Screenshots zur Neuauflage

Seit Wochen und Monaten häufen sich die Gerüchte um eine Neuauflage von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“, doch eine offizielle Ankündigung steht nach wie vor aus. Erst heute Vormittag hatten wir darüber berichtet, dass dem Insider und Gaming-Journalist Jeff Grubb zufolge schon in Kürze mit einem Release zu rechnen sei.

Und jetzt scheinen an der Existenz der Neuauflage keine Zweifel mehr zu sein: Durch einen Leak auf der Webseite von Entwickler Virtuos sind zahlreiche Screenshots und Werbegrafiken im Internet aufgetaucht und machen jetzt die Runde durch die sozialen Medien. Auch ein Vergleich zwischen dem Remake und dem Originalspiel wird gezeigt.

Entwickler laden versehentlich Screenshots zu Oblivion Remastered hoch

Wie Nutzer auf Reddit und Resetera entdeckt haben, wurden die Bilder wohl versehentlich von Virtuos Games hochgeladen, doch der Entwickler hat seinen Fehler bereits rückgängig gemacht. Ein Zugriff auf die Screenshots ist mittlerweile nicht mehr möglich. Allerdings reagierten zahlreiche blitzschnell und konnten einige der Bilder bereits sichern und an anderer Stelle hochladen. So lässt sich nach wie vor ein Teil der Screenshots zur Neuauflage von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ begutachten.

Wie sich anhand eines Artworks entnehmen lässt, lautet der offizielle Titel der Neuauflage „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“. Zudem sind in den Dateien PS5-Logos enthalten, sodass eine Xbox-Exklusivität auszuschließen ist. Demnach wird das auf Grundlage der Unreal Engine 5 neu aufgelegte Rollenspiel für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Auch ein Release über den Xbox Game Pass wird erfolgen. Ein Cover weist zusätzlich auf eine Deluxe Edition hin, die Zugriff auf einige Extras wie Pferderüstungen und exklusive Waffen gewährt.

Remaster soll auch spielerische Verbesserungen bieten

Für die Entwicklung der Neuauflage zeichnet sich Virtuos verantwortlich, die eng mit den Bethesda-Studios in Dallas und Rockville zusammenarbeiten. Virtuos, die bereits 2004 gegründet wurden, sind vor allem als Support-Studio für große Triple-A-Spiele bekannt. So waren die Entwickler in der Vergangenheit bereits an Franchises wie „Battlefield“, „BioShock“, „Call of Duty“, „Dark Souls“, „Horizon“ oder „Uncharted“ beteiligt. Aktuell unterstützt man auch Konami bei den Arbeiten an „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“.

Das Remaster von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ soll jedoch nicht nur eine grafische Überarbeitung, sondern auch spielerische Verbesserungen umfassen. Berichten zufolge wird das Block-System an Titel wie „Assassin’s Creed“ oder „Dark Souls“ angelehnt, und auch die Schleichmechaniken sollen überarbeitet werden und nun präzisere visuelle Hinweise bieten. Zudem sollen weitere Elemente angepasst worden sein, um das Rollenspiel an moderne Standards zu führen.

Weitere Meldungen zu The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren