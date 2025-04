The Last of Us: Staffel 2 ist ein Zuschauermagnet – HBO enthüllt beeindruckende Zahl

The Last of Us:

Die HBO-Serie “The Last of Us" verzeichnet weiterhin reichlich Anklang. Die Premiere der zweiten Staffel übertrifft die Zahlen des ersten Season-Auftaktes deutlich.

Die Fortsetzung der TV-Serie „The Last of Us“ kann an die Erfolge der ersten Season anschließen. Und nicht nur das: Die Premiere der ersten Episode „Future Days“ zeigt, dass das Interesse sogar stieg. Eine erste Zuschauerzahl liegt vor.

Zweite Staffel startet mit deutlichem Zuschauerplus

Die Auftaktfolge der zweiten Staffel von „The Last of Us“, die am Sonntagabend bei HBO ausgestrahlt wurde, erreichte plattformübergreifend 5,3 Millionen Zuschauer in den USA – ein Anstieg von zehn Prozent im Vergleich zur Premiere der ersten Staffel, die auf 4,7 Millionen kam.

Die Zahlen beziehen sich auf den ersten Ausstrahlungstag und umfassen alle US-Plattformen, auf denen HBO die Serie zur Verfügung stellt. Im weiteren Verlauf der ersten Staffel hatte die Serie insgesamt über 32 Millionen Zuschauer erreicht – ein Maßstab, an dem sich auch die zweite Staffel messen lassen wird.

Hinzu kommt das internationale Publikum. In Deutschland etwa feierte Staffel 2 von „The Last of Us“ am gestrigen Montag auf Sky/WOW Premiere.

Kurz vor Ausstrahlung der neuen Staffel von „The Last of Us“ ist auch die erste Staffel stärker ins öffentliche Interesse gerückt. In der Woche vor der Premiere stiegen die Abrufzahlen von Staffel 1 um 150 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass viele Zuschauer die Handlung auffrischen oder sich erstmals mit dem Serienuniversum vertraut machen wollten.

Pedro Pascal, Bella Ramsey und weitere bekannte Figuren

“The Last of Us” ist eine Koproduktion zwischen HBO und Sony Pictures Television. Beteiligt sind zudem PlayStation Productions, Word Games, Mighty Mint und Naughty Dog. Die Serie wurde von Craig Mazin und Neil Druckmann entwickelt, die ebenfalls als Produzenten fungieren. Weitere Beteiligte an der Produktion sind Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan, Evan Wells sowie Halley Gross, die als Autorin und Co-Executive Producer mitwirkt.

Bei der Besetzung blieb vieles gleich: Neben Pedro Pascal als Joel und Bella Ramsey als Ellie kehrten auch Gabriel Luna und Rutina Wesley zurück. Neue Rollen übernahmen unter anderem Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Young Mazino, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord, Danny Ramirez und Jeffrey Wright. Catherine O’Hara tritt in einer Gastrolle auf.

Mehr zu The Last of Us:

Mit dem Erfolg der zweiten Staffel zeigt sich, dass das Publikum bereit ist, dem postapokalyptischen Szenario weiterhin zu folgen. Die nächste Staffel ist längst in trockenen Tüchern. Sie wurde schon in der vergangenen Woche angekündigt.

Wie gefällt euch der Auftakt von „The Last of Us: Season 2“? Könnt ihr es kaum erwarten, die zweite Folge starten zu können?

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren