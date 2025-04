The Outer Worlds 2: Mehr Freiheiten und Spielstile – Obsidian stellt überarbeitetes Skill-System vor

The Outer Worlds 2:

Nach der Gameplay-Enthüllung in der vergangenen Woche lieferte uns Obsidian heute neue Details zur spielerischen Umsetzung von The Outer Worlds 2. Vor allem das Fähigkeiten-System soll einen großen Schritt nach vorne machen und sowohl individuelle Charakter-Builds als auch einzigartige Spielstile ermöglichen.

Vor wenigen Tagen veröffentlichten die Entwickler von Obsidian ein Gameplay-Video zu „The Outer Worlds 2“, das uns einen ersten ausführlichen Blick auf das kommende Rollenspiel ermöglichte.

Ergänzend dazu stellte Obsidian in dieser Woche das neue Fähigkeiten-System des Nachfolgers vor. Wie der leitende Systemdesigner Kyle Koenig im Gespräch mit IGN betonte, ging es dem Team bei der Überarbeitung darum, mehr Raum für individuelle Builds zu schaffen. Da sich die Charakter-Builds im ersten Teil mitunter zu stark ähnelten, sind die Fähigkeiten in „The Outer Worlds 2“ nicht mehr in Kategorien unterteilt, die sich auf die Attribute des Charakters stützen.

Stattdessen werden die Fähigkeiten im Nachfolger differenzierter und individueller gestaltet. Eine Änderung, die laut Koenig dafür sorgt, „dass sich die Skills in The Outer Worlds 2 deutlich unterschiedlicher und bedeutungsvoller anfühlen.“

Die Skill-Spezialisierungen kehren zurück

Der leitende Systemdesigner führte aus: „Wir wollten, dass sich jedes einzelne Level-Up und jede Investition wirklich wichtig anfühlt. Es ist nun klarer, wann man in welchen Skill investieren sollte. Wenn ich ein Spieler bin, der sich auf Schusswaffen und medizinische Geräte konzentriert, weiß ich jetzt genau, welche Skills für mich entscheidend sind.“

„Dadurch, dass sie nicht mehr in Gruppen zusammengefasst sind, können sich Charaktere viel stärker spezialisieren“, ergänzte Koenig und verriet, dass die Skill-Spezialisierungen in „The Outer Worlds 2“ ein Comeback feiern.

Die Spezialisierungen räumen euch je nach Bereich unterschiedliche Boni ein. Beispielsweise steigt eure Schadensresistenz oder es fällt eurem Charakter leichter, Schlösser zu knacken und Terminals zu hacken. In Kombination mit dem überarbeiteten Fähigkeiten-System und den mehr als 90 Perks garantieren die Spezialisierungen deutlich abwechslungsreichere Builds, bei denen laut Koenig unterschiedliche Mechaniken und Systeme ineinandergreifen.

„Wenn du in Fähigkeiten investierst, wirkt sich das darauf aus, wie du Perks freischalten kannst, und eröffnet dir viele verschiedene Entwicklungspfade“, ergänzte Koenig.

Builds ermöglichen unterschiedliche Spielstile

Zu den weiteren Stärken von „The Outer Worlds 2“ sollen die unterschiedlichen Spielstile gehören, die durch das überarbeitete Fähigkeiten-System möglich sind. „Selbst wenn du sie kombinieren willst, kannst du ein Charakter sein, der ganz auf Plasma setzt, Gegner bei lebendigem Leib verbrennt – und sich dabei sogar heilt“, heißt es zu den Perks weiter.

„Oder du nutzt Schockschaden, um Automechs zu stören, sodass sie vorübergehend für dich kämpfen, während du Kreaturen und Menschen paralysierst. Oder du setzt auf korrosiven Schaden, um ihre gesamte Rüstung zu zerstören, wodurch all deine Angriffe kritische Treffer werden, die absurden Schaden verursachen.“

Wer es etwas extremer mag, wird bei den Perks „Psychopath“ und „Serienkiller“ fündig, mit denen ihr die Welt in Angst und Schrecken versetzt und eure maximale Gesundheit erhöht. „Gerade in einem Obsidian-Spiel, in dem du jeden umbringen kannst. Das Spiel wird darauf reagieren, sich anpassen, und du wirst es trotzdem abschließen können“, sagte Design Director Matt Singh.

„Das ist tatsächlich eine richtig spaßige Art zu spielen. Vor allem im zweiten oder dritten Durchlauf, um zu sehen, wie weit man damit gehen kann.“

„The Outer Worlds 2“ erscheint für PC, PS5 sowie Xbox Series X/S und wird uns im Anschluss an den Xbox Games Showcase 2025 ausführlich vorgestellt.

Weitere Meldungen zu The Outer Worlds 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren