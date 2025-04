Assassin’s Creed Shadows: Patch 1.0.3 ist da, deaktiviert ein Feature und adressiert Grafikprobleme auf der PS5 Pro – Changelog

Ubisoft hat für „Assassin’s Creed Shadows“ den neuen Patch 1.0.3 ausgerollt, der sich den Grafikproblemen auf der PS5 Pro in Verbindung mit HDR und PSSR annimmt. Außerdem musste der erst kürzlich eingeführte Mehrfachverkauf von Gegenständen wieder deaktiviert werden.

In der vergangenen Woche veröffentlichte Ubisoft mit Patch 1.0.2 das erste größere Update für „Assassin’s Creed Shadows“ seit dessen Veröffentlichung am 20. März 2025. Die Aktualisierung umfasste neben diversen Verbesserungen auch neue Features wie die automatische Straßenverfolgung per Pferd sowie die Möglichkeit, mehrere Gegenstände gleichzeitig zu verkaufen oder zu zerlegen.

Außerdem ermöglichte das Update auch die Nutzung von PSSR auf der PS5 Pro. Allerdings sorgte die Upscaling-Technologie in Kombination mit HDR für ein Grafikproblem. Doch Ubisoft hat schnell reagiert und bessert jetzt mit dem Patch 1.0.3 nach, der ab sofort auf allen Plattformen für „Assassin’s Creed Shadows“ zum Download bereitsteht.

Grafik-Fix für PS5 Pro und Mehrfachverkauf deaktiviert

Wie sich den vollständigen Patchnotes zum Hotfix 1.0.3 entnehmen lässt, wurde „ein Grafikproblem beim Aktivieren von HDR und PSSR“ auf der PlayStation 5 Pro behoben. Darüber sollte es auf den Sony-Konsolen ab sofort auch zu weniger Abstürzen kommen, da entsprechende Probleme ebenfalls ausgemerzt wurden.

Allerdings deaktiviert der neue Patch auch die erst kürzlich eingeführte Option zum Mehrfachverkauf von Gegenständen, da es zu einem unerwarteten Fehler gekommen ist. Ubisoft hat jedoch bereits bestätigt, dass man am Problem arbeitet und die Funktion mit einem kommenden Update wieder aktiviert wird.

Auf der PlayStation 5 wiegt der neue Patch 1.0.3 für „Assassin’s Creed Shadows“ knappe 500 Megabyte und soll laut Ubisoft ab heute, dem 16. April, um 16 Uhr unserer Zeit zur Verfügung stehen. Anbei folgen die detaillierten Patchnotes mit allen Änderungen.

Assassin’s Creed Shadows – Titel-Update 1.0.3 (Hotfix) Changelog:

Fehlerbehebungen

Aufgrund unerwarteter Probleme wurden die Mehrfachverkaufsfunktionen in Geschäften deaktiviert.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Option zum Rufen der Verbündeten fehlte.

Ruckelprobleme auf dem PC behoben.

Ein Absturz während des Prologs wurde behoben.

Eine grafische Verzerrung von Yasukes Outfit nach dem Ausweichen wurde behoben.

Absturz- und Grafikprobleme mit dem Skin „Klaue des Drachen“ bei Anwendung auf Waffen behoben. Hinweis : Die visuelle Anpassung für diese Waffe wird mit diesem Update wieder aktiviert.

Ein Problem mit Audioverlust wurde behoben.

Ein Grafikproblem beim Aktivieren von HDR und PSSR auf PlayStation®5 Pro wurde behoben.

Absturzprobleme auf PlayStation®5 behoben.

PS5 Pro bietet die „ultimative Konsolenversion“

Das Problem auf der PS5 Pro in Verbindung mit HDR und PSSR schnellstmöglich aus der Welt zu schaffen, lag auch im Interesse von Ubisoft, nachdem der Hersteller die PS5-Pro-Version von „Assassin’s Creed Shadows“ nach dem Update 1.0.2 als die „ultimative Konsolenfassung“ bezeichnete. So optimierte man den Balanced-Modus, der auf 40 FPS zielt, mit verbesserten Raytracing-Reflexionen und brachte die grafische Darstellung näher an den Qualitäts-Modus heran.

Auch die Technikexperten von Digital Foundry untersuchten „Assassin’s Creed Shadows“ nach der Veröffentlichung von Patch 1.0.2 erneut und stellten fest, dass die Implementierung von PSSR auf der PS5 Pro zwar ein weicheres Bild erzeugte, aber auch kleinere Schwächen mit sich brachte. Dabei wurde auch das HDR-Problem thematisiert, das mit dem heute veröffentlichten Patch 1.0.3 nun der Vergangenheit angehören dürfte.

