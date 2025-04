Bethesda: Server-Bauteil für zu Hause – Sammlerstück zum ESO-Jubiläum angekündigt

Zum zehnten Jubiläum von "The Elder Scrolls Online" bietet Bethesda ein ungewöhnliches Erinnerungsstück an - ausgestattet mit Hardware der ersten Servergeneration. Die Edition ist limitiert.

Mit dem zehnjährigen Bestehen von „The Elder Scrolls Online“ markiert Bethesda ein bedeutsames Kapitel der eigenen Online-Spielgeschichte. In einem Jahrzehnt hat sich das MMORPG von einem holprigen Start zu einer beliebten Plattform entwickelt. Diesen Erfolg feiert das Unternehmen mit einem besonderen Sammlerstück, das einen direkten Bezug zur Infrastruktur der Anfangszeit herstellt.

Limitierte Gedenkstücke mit Server-Hardware

Bethesda bietet über den firmeneigenen Gear-Store ein Erinnerungsstück mit einem Bauteil aus einem der ursprünglichen „The Elder Scrolls Online“-Server an. Es handelt sich um ein RAM-Modul, das ursprünglich in einem der ersten Server des Spiels verbaut war.

Eingefasst ist das Bauteil in einem dekorativen MDF-Rahmen mit antiker Vergoldung. „Diejenigen, die sich etwas wirklich Bedeutungsvolles wünschen, um sich an mehr als ein Jahrzehnt Abenteuer mit Freunden zu erinnern, können jetzt ein echtes physisches Stück der Geschichte von The Elder Scrolls Online haben: einen RAM-Stick, der von einem der ursprünglichen Server des Spiels stammt“, heißt es in der offiziellen Produktbeschreibung.

Jedes der Erinnerungstücke ist einzeln nummeriert und mit einem holografischen Aufkleber versehen. Die Edition ist auf 2.000 Exemplare limitiert, der Preis beträgt 110 US-Dollar. Das Produkt trägt die Bezeichnung „The Elder Scrolls Online 10-Year Anniversary Server Keepsake“ und soll laut Angaben des Herstellers im Juli 2025 ausgeliefert werden. Käufer aus Deutschland sollten sich allerdings mit den Zollbestimmungen auseinandersetzen.

Hintergrund zur Jubiläumsaktion

„Als The Elder Scrolls Online 2014 an den Start ging, wurde eine erstaunliche Community geboren“, so Bethesda in der Produktbeschreibung weiter. Die Entscheidung, Teile der ursprünglichen Serverarchitektur als Sammlerstücke anzubieten, sehe sinnbildlich für den Rückblick auf eine Dekade gemeinsamer Erlebnisse in der Welt von Tamriel.

Laut Bethesda habe „The Elder Scrolls Online“ eine treue Fangemeinde hervorgebracht, die über Jahre hinweg das Online-Rollenspiel begleitet und mitgestaltet habe.

Der Arbeitsspeicher kann aus dem Rahmen entnommen werden. Theoretisch ließe sich das Bauteil wiederverwenden, etwa in einem anderen Server oder als technisches Erinnerungsstück. Die Betonung liegt jedoch klar auf dem Sammlerwert. Bethesda weist darauf hin, dass es sich um ein Stück Spielgeschichte handelt – nicht um funktionale Hardware für den Alltagsgebrauch.

Im Rahmen des Jubiläums hatte Bethesda bereits in der Vorwoche während der jährlichen „ESO-Direct“ neue Inhalte für das Spiel angekündigt. Parallel kursieren Leaks rund um ein geplantes Remaster von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“, das offenbar in Zusammenarbeit mit Virtuos, Bethesda Dallas und Bethesda Rockville entsteht.

