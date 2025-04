Cronos The New Dawn: Düstere Eindrücke und Monster in der offiziellen Gameplay-Enthüllung

Cronos The New Dawn:

Heute veröffentlichte Bloober Team einen Gameplay-Trailer, der einen ersten Einblick in die spielerische Umsetzung von "Cronos: The New Dawn" gewährt. Zu sehen sind das Kampfsystem, schaurige Monster und die düstere Spielwelt.

Kurz nach dem Release des „Silent Hill 2“-Remakes kündigte das polnische Studio Bloober Team mit „Cronos: The New Dawn“ sein neuestes Projekt für PC und Konsolen an.

Nach der Veröffentlichung eines Entwickler-Tagebuchs im Rahmen der Future Games Show 2025 präsentierte Bloober Team heute die offizielle Gameplay-Enthüllung von „Cronos: The New Dawn“. Mit einer Laufzeit von rund zwei Minuten gewährt der Trailer einen ersten Einblick in die spielerische Umsetzung des Sci-Fi-Horrors.

Wie schnell deutlich wird, setzt Bloober Team erneut auf eine düstere Spielerfahrung und ließ sich dabei von bekannten Vorbildern wie „Dead Space“ oder „Resident Evil“ inspirieren.

Zeitreisen und tödliche Schrecken

Die Entwickler beschreiben „Cronos: The New Dawn“ als ein Zeitreise-Abenteuer, das in einer unbarmherzigen, postapokalyptischen Zukunft spielt. Im Polen der 1980er Jahre schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Agenten des rätselhaften Kollektivs. Dessen Mission besteht darin, in die Vergangenheit zu reisen und ausgewählte Menschen zu retten, die die Apokalypse nicht überlebt haben.

Um diese Aufgabe zu erfüllen, wagen sich die Spieler in eine tödliche Einöde, die durch ein kataklysmisches Ereignis namens „Veränderung“ entstanden ist. Diese wird von monströsen Abscheulichkeiten heimgesucht, die die Fähigkeiten der Spieler im Kampf auf eine harte Probe stellen.

Die Agenten des Kollektivs sind in der Lage, durch Zeitrisse in die Vergangenheit zu reisen. Beim Versuch, ihre Ziele zu retten, sehen sie sich mit den sogenannten „Orphans“ konfrontiert. Monströsen Kreaturen, die aus den entstellten Überresten verstorbener Menschen bestehen und mit verschiedenen Fähigkeiten angreifen.

Wie in „Dead Space“ kommt auch in „Cronos: The New Dawn“ ein Zerstückelungssystem zum Einsatz. Dabei will das Studio jedoch eigene Wege gehen, wie es betont.

Bloober Team möchte den nächsten Schritt machen

Anfang des Jahres sprach Game Director und Produzent Jacek Zięba über das Gameplay von „Cronos: The New Dawn“. Laut Zięba verfolgt das Team das Ziel, spielerisch den nächsten Schritt zu machen. Gleichzeitig gehe es darum, das Genre des Survival-Horrors mit einer „einzigartigen Wendung“ voranzubringen.

„The Medium war eher ein experimentelles Spiel mit der Frage: Was wäre, wenn man in zwei Welten gleichzeitig existieren könnte? Cronos ist als Spiel geerdeter und näher an klassischen Survival-Horror-Titeln wie Silent Hill oder Resident Evil. Mit Cronos wollen wir uns nicht wiederholen. Nach The Medium wollen wir etwas schaffen, das stärker auf das Gameplay fokussiert ist“, erklärte Zięba.

Cronos: The New Dawn erscheint noch in diesem Jahr für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

