Dragon Age vs. Mass Effect: Entwicklerteams kamen angeblich nicht miteinander aus

David Gaider kam 1999 durch einen Freund zu dem kanadischen Entwickler BioWare. Dort wurde er direkt bei den Arbeiten zu „Baldur’s Gate 2: Shadows of Amn“ eingesetzt. Sein letztes Spiel bei dem Studio war der kurzlebige Loot-Shooter „Anthem“. 2016 verließ Gaider BioWare und heuerte bei Beamdog an, bevor er 2019 die Summerfall Studios mitgründete.

Auf der Social-Media-Plattform Bluesky äußerte sich er Autor nun detailliert zu seinen Erfahrungen bei dem kanadischen Studio und seinen Gründen, BioWare zu verlassen. Dabei sprach Gaider auch die Spannungen zwischen den zwei Hauptteams des Entwicklers an.

Entwicklerteams mochten sich laut Gaider nicht besonders

In seinen Beiträgen auf Bluesky schreibt Gaider davon, dass sein erster großer Fehler war, das „Dragon Age“-Team zu verlassen. Die Arbeiten an „Dragon Age: Inquisition“ wurden 2014 abgeschlossen. Ein „zermürbendes Projekt“, das den Autor an den Rand des Burnouts trieb.

Gaider entschied sich dafür, etwas anderes zu machen und hatte die Wahl zwischen den Titeln „Mass Effect: Andromeda“ und „Anthem“, das damals noch unter dem Codenamen „Dylan“ geführt wurde. Er entschied sich für „Anthem“, an dem das frühere „Mass Effect“-Team in Edmonton arbeitete. „Das war ein Fehler“, gab Gaider auf Bluesky zu.

Wie der Autor weiter erklärt, waren die Entwickler von „Mass Effect“ und „Dragon Age“ lange Zeit im Grunde genommen zwei Teams unter dem Dach von BioWare. „Sie wurden unterschiedlich geführt, hatten sehr unterschiedliche Kulturen und hätten genauso gut zwei getrennte Studios sein können“, so Gaider. Und die beiden Teams konnten sich laut dem Autor gar nicht leiden.

Das Unternehmen war sich bewusst, dass die beiden Teams nicht gut miteinander auskamen und versuchte dies mit häufigen Wechseln der Teammitglieder zu lösen. Allerdings brachte dies kaum etwas, so Gaider, der keine Ahnung von den Reibereien hatte, bis er zum „Dylan“-Team stieß.

Team mochte Änderungen von Gaider nicht

„Das Team wollte mich dort nicht haben. Überhaupt nicht“, berichtet Gaider weiter. Als er zu den Arbeiten an „Anthem“ stieß, sei das Projekt noch als „Bier & Zigaretten“-Hard-Science-Fiction-Setting konzipiert gewesen, etwa wie die „Alien“-Reihe. Gaider erhielt jedoch die Anweisung, es in etwas mehr Science-Fantasy, wie „Star Wars“, zu verwandeln.

Das Team habe diese Mitteilung jedoch nicht erhalten und glaubte, diese Änderungen gingen auf Gaider selbst zurück. Der Autor erhielt ständig die Rückmeldung, dass alles, was er schrieb „zu sehr Dragon Age“ sei. Allerdings seien dies nur einige der Schwierigkeiten gewesen, wegen denen Gaider das Unternehmen später verlassen habe.

Der BioWare-Veteran gab darüber hinaus an, dass Electronic Arts stets „Mass Effect“ gegenüber „Dragon Age“ bevorzugt habe. Seiner Meinung nach habe das Fantasy-Rollenspiel immer kurz vor dem Aus gestanden.

