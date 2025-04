Elden Ring Nightreign: Neuer Trailer stellt den brutalen Raider vor – Riesen-Axt und Steinmagie

Entwickler FromSoftware erweitert das „Elden Ring“-Universum im nächsten Monat mit „Elden Ring: Nightreign“, einem eigenständigen Multiplayer-Titel. Dabei erwartet die Spieler ein Roguelike-inspiriertes Koop-Abenteuer, in dem sie erneut in die Zwischenlande reisen und sich mit zwei weiteren Verbündeten zufallsgenerierten Herausforderungen stellen.

Um den gnadenlosen Gegnern gewachsen zu sein, stehen insgesamt acht spielbare Klassen bereit, die FromSoftware nach und nach in passenden Trailern vorstellt. Nachdem sich Ironeye, einer Fernkampfklasse mit Pfeil und Bogen, und die flinke Herzogin mit ihrem Rapier, bereits gezeigt haben, ist nun ein neuer Trailer verfügbar, der den zerstörerischen Raider in den Fokus rückt.

Der Raider: nächste spielbare Klasse von Nightreign im Detail

Der Raider, der im Netzwerktest von „Elden Ring Nightreign“ noch nicht spielbar war, präsentiert sich als eine Art wilder Barbar, der eine schwere Rüstung und einen gehörnten Helm trägt und somit äußerst robust und furchtlos wirkt. Er verlässt sich auf das Stärke-Attribut und rückt seinen Gegnern mit einer riesigen Axt zu Leibe, deren Angriffe äußerst wuchtig wirken und ziemlich hohen Schaden verursachen dürften.

Darüber hinaus deutet der neue Trailer an, dass der Raider über eine Art Stampf- oder Sprungangriff verfügen wird. Zudem kann er eine offenbar eine Defensivhaltung einnehmen und im Anschluss an einen Treffer mit einem harten Kopfstoß kontern. Als Spezialfähigkeit kann der Raider Steinsäulen aus dem Boden beschwören, um sich oder seinem Team einen Vorteil zu verschaffen und beispielsweise für eine erhöhte Position zu sorgen.

Zwei von insgesamt acht Klassen sind noch offen

Neben den bereits enthüllten Klassen Ironeye, der Herzogin und dem Raider sind auch der Einsiedler (ein magiebegabter Heiler), der Wächter (ein robuster Tank) und Wylder (ein ausgewogener Allrounder) bekannt. Damit sind sechs der insgesamt acht spielbaren Klassen von „Elden Ring Nightreign“ bereits bekannt. Die verbleibenden zwei Charaktere, zu denen noch keine offiziellen Details vorliegen, dürften allerdings schon bald von FromSoftware präsentiert werden.

Spekulationen zufolge könnte eine der noch unbekannten Klassen eine Art Samurai sein, der bereits in Trailer angedeutet wurde und dessen Gameplay stark an die Konterfähigkeiten aus „Sekiro: Shadows Die Twice“ angelehnt sein könnte. Der letzte der acht Charaktere wird derzeit als möglicher Beschwörer gehandelt, der auf die aus dem Hauptspiel bekannten Geisteraschen setzt. Entsprechende Andeutungen machte Game Director Junya Ishizaki in einem Interview mit IGN Japan.

Erscheinen wird „Elden Ring Nightreign“ am 30. Mai 2025, während die Veröffentlichung für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC erfolgen wird. Nach dem Release können sich Spieler auf zusätzliche Inhalte freuen, die sowohl neue, herausfordernde Bosse als auch weitere spielbare Charaktere umfassen und somit die anfängliche Auswahl von acht Klassen erweitern werden.

