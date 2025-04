Ghost of Yotei: Ex-PlayStation-Boss spielte es vorab – Yoshida lüftet Geheimnis seiner „großartigen“ Erfahrung

Obwohl es seit der Ankündigung von „Ghost of Yotei“ im September des vergangenen Jahres verdächtig still um den Nachfolger von „Ghost of Tsushima“ geworden ist, soll die exklusive Veröffentlichung für die PS5 noch nach wie vor in diesem Jahr erfolgen. Das machte zuletzt auch Entwickler Sucker Punch nochmals deutlich.

Und dass die Spieler sich womöglich auf ein weiteres, ausgezeichnetes Open-World-Abenteuer freuen können, deutete jetzt der ehemalige PlayStation-Manager Shuhei Yoshida in einem Interview an. So hatte Yoshida, der Sony im vergangenen Januar nach 31 Jahren verlassen hat, bereits die Möglichkeit, „Ghost of Yotei“ bei Sucker Punch anzuspielen.

Yoshida blickt Ghost of Yotei mit großer Vorfreude entgegen

In der neuesten Ausgabe des „Easy Allies“-Podcasts (via GamesRadar) sprach Yoshida zunächst über das Talent von Entwickler Sucker Punch, dass er zuletzt auch schon in einem Interview mit Game File ansprach. Demnach schafft es das Studio jedes Mal, dass sich die Spiele „großartig anfühlen“ – selbst in einem früheren Entwicklungsstadium. „Man vergisst, den Controller in der Hand zu halten, weil sich das Spielen so natürlich und intuitiv anfühlt“, so Yoshida.

Sucker Punch gelingt es offenbar, „irgendwie schon in der sehr frühen Entwicklungsphase“ ein „fehlerfreies“ Spiel zu erschaffen. „Unglaublich, aber das Spiel stürzt einfach nicht ab“, staunte Yoshida. „Und trotz der vielen Änderungen am Kampfsystem hat es immer funktioniert.“ Auch er selbst konnte „Ghost of Yotei“ bereits spielen und „so viele verschiedene Versionen von Ghost of Tsushima und tatsächlich auch Ghost of Yotei testen, bis ich das Unternehmen verließ.“

Yoshida ergänzte: „Jedes Mal bei [Sucker Punch], auch nach meinem Ausscheiden aus den First Party Studios, lud mich der Produzent ein, die Entwicklungsversion von Ghost of Yotei zu testen und mein Feedback zu geben. Es hat sich immer großartig angefühlt. Deshalb blicke ich dem Spiel mit großer Vorfreude entgegen.“ Mit dieser Meinung dürfte er nicht allein sein, denn auch PlayStation-Chef Hermen Hulst bezeichnete „Ghost of Yotei“ bereits als sein am meisten erwartetes Spiel des Jahres.

300 Jahre nach Ghost of Tsushima

Wann „Ghost of Yotei“ jedoch erscheinen wird, bleibt abzuwarten. Ein genaues Datum ist bislang noch nicht bekannt. Zuletzt lieferte die offizielle Beschreibung zum Spiel auf der PlayStation-Webseite einige neue Details. Demnach wird Protagonistin Atsu auf einige neue Waffen zurückgreifen können, darunter auch Odachi, Kusarigami und Doppel-Katanas. Das sie im Vergleich zu Jin Sakai auch Schusswaffen nutzen wird, war bereits bekannt.

Außerdem wird „Ghost of Yotei“ von Grund auf für die PS5 entwickelt, sodass sich die Spieler auf eine beeindruckende grafische Präsentation freuen dürfen. Die Entwickler versprechen unter anderem eine höhere Sichtweite und deutlich mehr Details. Zudem wird das Spiel auch von der Mehrleistung der PS5 Pro profitieren.

Die Handlung von „Ghost of Yotei“ wird „300 Jahre nach den Ereignissen von Ghost of Tsushima“ angesiedelt sein, als „sich eine neue Kriegerin – Atsu – aus der Asche ihres Gehöfts erhebt. Voller Wut und Entschlossenheit wird Atsu die Verantwortlichen für den Tod ihrer Familie jagen und Rache nehmen.“

