GoldenEye 007: Nintendo als Spielverderber? Nightdive spricht über ein vollwertiges Remaster

Wie Studioleiter Stephen Kick in einem Interview verriet, gehörte auch "GoldenEye 007" zu den Klassikern, die Nightdive gerne als überarbeitetes Remaster zurückgebracht hätte. Doch woran scheiterte das Projekt?

Schon Jahre bevor „Halo“ den First-Person-Shootern auf Konsolen zum endgültigen Durchbruch verhalf, legten die Entwickler von Rare mit „GoldenEye 007“ den Grundstein für den späteren Erfolg des Genres.

„GoldenEye 007“ erschien im Sommer 1997 und zählte zu den besten und erfolgreichsten Titeln des Nintendo 64. Nachdem sich die Community über Jahre hinweg für ein Remaster oder Remake des Shooter-Klassikers einsetzte, erschien Anfang 2023 schließlich eine dezent überarbeitete Version für Switch, Xbox One und Xbox Series X/S.

Wie Stephen Kick, der Studioleiter von Nightdive, in einem Interview verriet, hätte es dabei jedoch nicht bleiben müssen. Das Studio verhandelte vor ein paar Jahren nämlich mit Rechteinhabern wie MGM und Eon, um ein vollwertiges Remaster von „GoldenEye 007“ zu realisieren.

Dream-Team sollte dem Klassiker zu einem Comeback verhelfen

Um „GoldenEye 007“ für das Remaster grundlegend zu überarbeiten und dem Klassiker zu einem würdigen Comeback zu verhelfen, stellten die Nightdive Studios laut Kick ein regelrechtes Dream-Team aus erfahrenen Entwicklern zusammen. Diese gaben sich große Mühe, das Projekt überzeugend zu präsentieren, und schafften es schließlich, sowohl MGM als auch Eon ins Boot zu holen.

Als Spielverderber entpuppte sich jedoch Nintendo: Das Unternehmen zeigte damals wenig Interesse daran, Drittherstellern Zugriff auf eigene Inhalte oder Spiele zu gewähren.

Die Verhandlungen, die sich ein knappes Jahr hinzogen, beschrieb Kick im Gespräch mit VGC als „leicht chaotisch“. Man sei überzeugt gewesen, startklar zu sein. Bis MGM und Eon plötzlich die Frage stellten, ob die Rechte von Nintendo vorliegen würden.

„Wir dachten, ihr hättet sie“, entgegneten die Nightdive Studios. Daraufhin wandten sich die Entwickler an Nintendo und handelten sich eine Abfuhr ein. „Nintendo meinte: Kein Dritthersteller wird jemals Nintendo-Produkte anfassen, niemals“, beschrieb Kick die Antwort des Publishers.

Pläne für ein Remaster scheiterten nicht zum ersten Mal

Bei Nightdive handelt es sich übrigens nicht um das einzige Studio, das „GoldenEye 007“ gerne zurückbringen wollte. Auch das für das Original verantwortliche Studio Rare arbeitete in der Xbox 360-Ära an einer Neuauflage des Shooters. Zu den gebotenen Verbesserungen sollten neue Assets, eine moderne Steuerung und weitere Neuerungen gehören.

Damals scheiterte das Projekt letztlich an komplexen Lizenzproblemen. Insbesondere an den Rechten, die zwischen mehreren Parteien aufgeteilt waren und die Microsoft nicht an einen Tisch bringen konnte.

Laut Aussagen damals involvierter Entwickler war es erneut Nintendo, das das Projekt blockierte.

