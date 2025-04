Indiana Jones: Sequel geplant? Phil Spencer äußert sich und nennt PS5-Launch einen „coolen Moment“

Mit „Indiana Jones und der Große Kreis“ konnte MachineGames bereits im vergangenen Jahr auf PC und Xbox-Konsolen punkten. Ab dieser Woche dürfen sich PS5-Spieler in das Abenteuer stürzen – in der Early-Access-Version ging es bereits los.

Nach dem positiven Xbox- und PC-Start und dem Launch auf einer weiteren Plattform stellt sich die Frage, wie es mit dem Franchise weitergeht.

Potenzial für eine Fortsetzung?

In einem Interview mit Variety äußerte sich Microsoft-Gaming-Chef Phil Spencer zur Zukunft von „Indiana Jones“. Dabei vermied er zwar konkrete Ankündigungen, ließ aber Raum für Spekulationen. „Wir sind der Meinung, dass dieses Franchise ein Leben hat. Und dabei möchte ich es einfach belassen“, so Spencer.

Diese Aussage deutet darauf hin, dass Microsoft das Potenzial für eine Fortsetzung durchaus sieht. Spencer zeigte sich insgesamt recht angetan vom bisherigen Verlauf: „Ich möchte sagen, dass wir mit Indy, den Spielern und der Resonanz sehr zufrieden sind“, ergänzte er.

Besonders hob er die Arbeit von MachineGames hervor. Das Team hätte es geschafft, „die IP von jemand anderem“ zu nehmen und „etwas so Einzigartiges“ zu schaffen. Dabei spielte er auf die besondere Herausforderung an, mit einer extern entwickelten Marke zu arbeiten, was MachineGames aus seiner Sicht erfolgreich umgesetzt habe.

Fokus auf eigene Marken

Trotz des Erfolgs von „Indiana Jones und der Große Kreis“ betonte Spencer, dass Xbox vermehrt auf originäre Inhalte setzen möchte. Ihm sei wichtig, dass die Entwicklerstudios auch eigene kreative Wege beschreiten können: „In Zukunft möchte ich den Teams auch die Möglichkeit geben, unsere eigenen Spiele und unsere eigenen Franchises zu entwickeln.“

Im Interview erwähnte er unter anderem „Avowed“ von Obsidian und „South of Midnight“ von Compulsion Games, die beide unter dem Dach der Xbox Game Studios entstanden sind.

Könnten weitere Filme und Serien folgen? Spencer erklärte an anderer Stelle im Interview, dass es Xbox in erster Linie darum gehe, hochwertige interaktive Unterhaltung zu schaffen. „Ich möchte, dass sich unser Team weiterhin darauf konzentriert, dass wir ein Videospielunternehmen sind“, so der Microsoft-Gaming-Chef. Zwar sehe man Chancen, IPs auch in andere Medien zu überführen – etwa in Filme oder Serien -, dennoch beginne fast jede neue Entwicklung mit der zentralen Frage: „Wie wird es sich spielen?“

PS5-Version als bedeutender Schritt

Die Veröffentlichung von „Indiana Jones und der Große Kreis“ auf der PS5 dürfte für viele PlayStation-Spieler das Highlight der Woche sein. Spencer bezeichnete diesen Schritt als einen „coolen Moment“ und wies damit auf die strategische Relevanz der Plattformerweiterung hin.

Der Titel wurde von der Fachpresse positiv aufgenommen. Auch wir haben uns „Indiana Jones und der Große Kreis“ vor dem PS5-Launch angeschaut: „Indiana Jones und der Große Kreis erfindet das Action-Adventure-Rad keinesfalls neu, doch selten greifen die unterschiedlichen Spielelemente dermaßen gut ineinander wie im jüngsten Werk aus dem Hause MachineGames“, schrieb Sven im Fazit des PLAY3.DE-Tests.

Das Indy-Abenteuer kommt regulär am morgigen Donnerstag für die PS5 auf den Markt. Käufer der 30 Euro teureren Premium-Edition durften bereits loslegen. Die Entscheidung, das Spiel auch auf der PS5 anzubieten, könnte letztlich nicht nur eine größere Spielerschaft erreichen, sondern auch einen weiteren Impuls für das Franchise setzen, was einen Nachfolger wahrscheinlicher macht.

