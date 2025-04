Marathon: Kurz nach der Enthüllung – Warner lässt Gameplay-Trailer auf Youtube sperren

Wer sich in diesen Stunden die offizielle Gameplay-Präsentation von "Marathon" anschauen möchte, wird feststellen, dass der Enthüllungs-Trailer auf YouTube nicht mehr verfügbar ist. Doch was steckt dahinter?

Am vergangenen Wochenende stellten die „Destiny“-Macher von Bungie mit „Marathon“ ihr neuestes Projekt vor. Neben Details zum Multiplayer-Shooter veröffentlichte das Studio einen Trailer, der einen ersten Blick auf das Gameplay ermöglichte.

Wie der eine oder andere bereits bemerkt haben dürfte, ist der Gameplay-Trailer zu „Marathon“ aktuell jedoch nicht mehr verfügbar. Stattdessen wurde das Video auf Antrag der Warner Music Group und aufgrund von Verstößen gegen das Urheberrecht von YouTube gesperrt.

„Video nicht verfügbar. Dieses Video enthält Inhalte von WMG. Dieser Partner hat das Video aus urheberrechtlichen Gründen gesperrt“, heißt es zum Zeitpunkt dieser Meldung beim Aufruf des Videos.

Eine Entwicklung, zu der sich bislang weder Sony noch Bungie äußerten. Daher ist unklar, wann der Gameplay-Reveal-Trailer von „Marathon“ wieder zur Verfügung stehen wird.

Klassen sollen individuelle Spielstile ermöglichen

Spielerisch handelt es sich bei „Marathon“ um einen Extraction-Shooter im PvPvE-Format, in dem unser Weg – genau wie im Original von 1994 – auf den Planeten Tau Ceti IV führt. In diesem Zusammenhang spricht Bungie von einer verfallenen Kolonie, die dunkle Geheimnisse birgt. Die Spieler schlüpfen in die Rolle der sogenannten Runner und schließen sich in Dreiergruppen zusammen.

Die Aufgabe der Teams besteht darin, wertvolle Ausrüstung zu bergen und lebend den Extraktionspunkt zu erreichen. Besonderen Wert legt Bungie auf die unterschiedlichen Klassen der Runner, die individuelle Spielstile ermöglichen sollen.

Während es sich beim „Locus“ um einen kräftigen Frontsoldaten handelt, dessen Stärken in der Offensive liegen, unterstützt der „Blackbird“ sein Team mit strategischen Informationen. Hinzu kommt die „Glitch“-Klasse, die Bungie als schnelle Saboteurin beschreibt, deren Fokus auf Mobilität, Positionswechsel und Unruhe im gegnerischen Team liegt.

Die vierte vorgestellte Klasse trägt den Namen „Void“. Der „Void“ versteht sich als Tarnungsexperte, der das Schlachtfeld vor allem mit seiner aktivierten Tarnung und Rauchgranaten aufmischt, die versteckte Attacken ermöglichen.

Wann erscheint Marathon?

In der offiziellen Ankündigung lieferte uns Bungie nicht nur erstes Gameplay und diverse Details zu „Marathon“. Darüber hinaus bestätigte das Studio den Releasetermin des Multiplayer-Shooters: Den 23. September 2025. Mit etwas Glück können interessierte Nutzer „Marathon“ aber schon deutlich früher anspielen.

So startet bereits am 23. April 2025 ein geschlossener Alpha-Test, an dem allerdings nur ausgewählte Spieler teilnehmen können. Zudem müssen alle Teilnehmer eine Verschwiegenheitserklärung (kurz: NDA) unterschreiben.

Unklar ist aktuell noch, zu welchem Preis Bungie „Marathon“ anbieten möchte. So entschied sich das Studio bewusst gegen einen Free2Play-Release und wies zumindest darauf hin, dass „Marathon“ nicht den Vollpreis kosten wird. Gleichzeitig kündigte Bungie eine umfangreiche Post-Launch-Unterstützung an.

„Marathon“ erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Marathon.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren