Oblivion Remastered: Termin-Bestätigung vor Ankündigung? Xbox-Support lässt aufhorchen

“The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered" ist nach dem Leak von Bildern so ziemlich offiziell. Die Bestätigung des Release-Termins steht hingegen noch aus. Hier zeigt sich der Xbox-Support verräterisch, berichten Fans. Doch was steckt dahinter?

Seit mehreren Wochen geistern verstärkt Gerüchte über eine Neuauflage von “The Elder Scrolls 4: Oblivion” durch das Netz. Nachdem zunächst von einem Remake die Rede war, deuten geleakte Bilder auf ein Remaster hin. Doch wann erscheint es? Eine höfliche Nachfrage beim Xbox-Support brachte Berichten zufolge mehr Licht ins Dunkel – oder auch nicht.

Xbox-Support außer Kontrolle?

In mehreren öffentlich geteilten Chatverläufen sollen Support-Mitarbeiter gegenüber Nutzern konkrete Informationen zum Termin genannt haben – mit dem Verweis auf einen Launch am 21. April 2025, was sich mit vorherigen Gerüchten decken würde.

Zudem ist – wenig überraschend – von einem “Day-One”-Release im Xbox Game Pass die Rede. Als Plattformen wurden die Xbox Series X/S und Xbox One sowie ein voraussichtlicher Launch über die Cloud genannt. Dass die PS5 beim Xbox-Support keine Erwähnung findet, hat nicht zwangsläufig etwas zu bedeuten. Der gestrige Leak legte nahe, dass “The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered” auch für die Sony-Konsole geplant ist.

Weitere Nutzer berichten von ähnlichen Aussagen, unter anderem zur Integration sämtlicher DLCs sowie überarbeiteter Grafik und Mechaniken. Offizielle Bestätigungen durch Microsoft oder Bethesda stehen bislang aus, sodass derartige Informationen mit Vorsicht zu genießen sind – vor allem in Zeiten, in denen die KI vielfach Supportaufgaben übernimmt.

Tatsächlich fällt auf, dass die Antworten mitunter überraschend zügig kamen und die Aussagen gelegentlich widersprüchlich sind. So heißt es zunächst, dass alle DLC-Inhalte von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ ein Teil der Basis-Version sind. Später meinte der Support, dass dafür der Kauf der Deluxe-Edition notwendig sei.

Der Xbox-Support zeigt sich sehr gesprächig.

Leak enthüllt weitere Details

“The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered” selbst wiederum ist mittlerweile eine ziemlich sichere Wette. Schon gestern sorgten Inhalte auf der Website des Studios Virtuos für Aufsehen. Zahlreiche Screenshots und Werbegrafiken waren dort kurzzeitig sichtbar, bevor die URLs ins Leere führten.

Nutzer auf Plattformen wie Reddit und ResetEra konnten Teile der Daten sichern und erneut veröffentlichen. Aus den Materialien geht unter anderem hervor, dass das Spiel den Titel “The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered” tragen soll und somit kein Remake ist.

Die jüngsten Leaks deuten auch auf eine breite Veröffentlichung hin: So enthalten die durchgesickerten Dateien von der Virtuos-Webseite auch ein Logo der PS5, was eine Exklusivität für Xbox ausschließt. Zusätzlich wurde ein Cover einer Deluxe Edition entdeckt, die neben kosmetischen Inhalten wie Pferderüstungen auch exklusive Waffen enthalten soll.

Mehr dazu im nachfolgend verlinkten Artikel:

Neben der grafischen Überarbeitung wird laut vorherigen Leaks auch das Gameplay modernisiert. So soll sich das Block-System künftig an Titeln wie “Assassin’s Creed” oder “Dark Souls” orientieren. Weitere kolportierte Änderungen flossen in die Schleichmechanik und visuellen Rückmeldungen ein.

