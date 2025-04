Switch 2 & Mario Kart World: Pay-to-Race trotz 80-Euro-Preis? Ex-Nintendo-Mitarbeiter warnen vor DLC-Fiasko

Anfang April präsentierte Nintendo die Switch 2 im Rahmen einer ausführlichen Direct. Dabei gewährten die Japaner einen Blick auf die neuen Funktionen sowie auf erste Spiele und enthüllten sowohl den Release-Termin als auch den Verkaufspreis. Letzterer, mit 469,99 Euro in Deutschland, stieß bei einigen Fans auf Kritik, da er als zu hoch empfunden wird.

Für völlige Unverständnis sorgten aber die Spielepreise für die Switch 2: So wird „Mario Kart World“, der einzige neue und exklusive Titel zum Launch, bereits in der digitalen Version 79,99 Euro kosten. Für die physische Ausgabe werden sogar 89,99 Euro fällig. Angesichts dessen mahnten zwei ehemalige PR-Mitarbeiter von Nintendo nun zu besonderer Vorsicht mit Blick auf kostenpflichtige DLCs.

Nintendo muss besonders transparent sein

In der aktuellen Episode ihres Podcasts (via GamesRadar) mit Kit Ellis, der ebenfalls in der Marketingabteilung von Nintendo arbeitete, warnte Krysta Yang, die bis 2022 als Senior Managerin für Creator Relations und Originalinhalte bei Nintendo of America tätig war, davor, dass das japanische Unternehmen bei einer ungeschickten Handhabung von DLCs für „Mario Kart World“ erneut mit erheblichem Widerstand rechnen müsse.

„Sie starten diese Diskussion mit einem Nachteil, da der Preis von 80 Dollar bereits kritisiert wird“, sagte Yang. „Sollte es also kostenpflichtige DLCs oder andere kostenpflichtige Inhalte geben, müssen sie meiner Meinung nach extrem transparent damit umgehen. Das ist das A und O.“

„Sie dürfen uns nicht im Unklaren lassen oder versuchen, es zu vertuschen und kostenpflichtige DLCs als versteckte Klausel auf einer Webseite zu präsentieren“, so Yang weiter, die sich damit höchstwahrscheinlich auf die Tatsache bezieht, dass Nintendo im Rahmen der Switch-2-Direct keine Preise bekannt gab. Diese waren erst nachträglich und im Fall von „Mario Kart World“ nicht direkt auf der Webseite ersichtlich.

DLCs für Mario Kart World werden vermutlich erst später angekündigt

Co-Host Ellis glaubt jedoch, dass Nintendo aufgrund der bisherigen Negativreaktionen nicht unmittelbar Zusatzinhalte ankündigen wird. „Ich glaube nicht, dass das vor mindestens einem Jahr wirklich ein Thema wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das zusätzlich zu den 80 Dollar jetzt schon einführen“, so der Ex-Nintendo-Mitarbeiter.

Zudem sind sich sowohl Yang als auch Ellis einig, dass Nintendo mit „Mario Kart World“ und den DLCs höchstwahrscheinlich einen selben Ansatz verfolgen wird, wie schon bei „Mario Kart 8 Deluxe“. Hier kamen die Erweiterungen erst zu einem viel späteren Zeitpunkt, als das Interesse der Spieler am Fun-Racer bereits abflachte.

Weitere Informationen zu „Mario Kart World“ und neue Gameplay-Einblicke wird Nintendo am morgigen Nachmittag präsentieren. Um 15 Uhr unserer Zeit wird nämlich eine etwa 15 Minuten lange Direct ausgestrahlt, die sich ausschließlich mit dem kommenden Rennspiel beschäftigen wird. Zum Launch der Switch 2 am 5. Juni 2025 wird „Mario Kart World“ auch als Bundle mit der Konsole für 509,99 Euro erhältlich sein.

