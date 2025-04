The Witcher 4: Vorsicht, Witcher-Fans! CD Projekt RED warnt vor gefälschten Beta-Einladungen

Bei den Game Awards 2024 im vergangenen Dezember überraschte CD Projekt RED mit der Ankündigung von „The Witcher 4“ und präsentierte einen ersten Teaser-Trailer. Das Spiel ist die Fortsetzung eines der gefeiertsten und bestbewerteten Action-Rollenspiele aller Zeiten, dessen Qualität in mancher Hinsicht für viele Fans auch 10 Jahre später noch unerreicht scheint.

Entsprechend groß ist die Vorfreude auf den Nachfolger, in dem Ciri die Rolle des Hauptprotagonisten von Geralt übernimmt. Diese Erwartungshaltung nutzen nun offenbar Betrüger aus, indem sie gefälschte Beta-Einladungen für „The Witcher 4“ versenden. Aus diesem Grund sahen sich die Entwickler jetzt zu einer Stellungnahme veranlasst und sprachen e eine Warnung aus.

Neuigkeiten zu zukünftigen Beta-Tests stets über die offiziellen Kanäle

In einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) stellte CD Projekt RED klar, dass es aktuell keinen Beta-Test gibt und die Einladungen Betrug sind. „Kürzlich haben wir von einigen Community-Mitgliedern Berichte erhalten, dass sie zu einem Beta-Test von The Witcher 4 eingeladen wurden – das ist ein Betrug“, so das Studio in der Nachricht.

„Wir haben die notwendigen Schritte unternommen, um diese betrügerischen Nachrichten zu entfernen. Nichtsdestotrotz bitten wir Sie freundlich, wenn Sie Einladungen erhalten oder auf Nachrichten darüber stoßen, den Betrug mit den Ihnen in Ihrem E-Mail-Programm oder der von Ihnen genutzten Social-Media-Plattform zur Verfügung stehenden Tools zu melden.“

Abschließend heißt es: „Vergesst nicht: Professionelle Monsterjäger fallen nicht auf Betrügereien herein, sie durchschauen sie sofort und erledigen sie!“ Zudem wird darauf hingewiesen, dass Ankündigungen bezüglich zukünftiger Beta-Tests für „The Witcher 4“ und sämtliche Informationen ausschließlich über die offiziellen Social-Media-Kanäle und Webseiten geteilt werden.

Release erfolgt wohl frühestens 2027

Ohnehin dürfte es noch einige Zeit dauern, bis tatsächlich ein Beta-Test für „The Witcher 4“ durchgeführt wird. Schließlich wurde bislang nur ein Cinematic-Trailer zum Spiel präsentiert und der Release scheint noch ein paar Jahre auf sich warten zu lassen. Zuletzt deutete ein Geschäftsbericht von CD Projekt RED an, dass mit einer Veröffentlichung wohl nicht vor 2027 zu rechnen ist. Auch zu den Release-Plattformen haben sich die Entwickler bisher nicht geäußert.

Die lange Entwicklungszeit ist für das Studio jedoch unerlässlich, da die Erwartungen der Fans nach dem grandiosen „The Witcher 3“ enorm hoch sind. Und auch CD Projekt RED setzt sich ambitionierte Ziele: Unter anderem möchte man die Messlatte für NPCs noch höher legen und auch Ciris Macht stellt das Studio vor einige Balancing-Probleme. Letztendlich möchte man aber auf Qualität statt Quantität setzen und so soll der Umfang in etwa mit dem dritten Teil vergleichbar sein.

